Nach Kontrolle in S-Bahn: Frau versucht, Polizisten zu beißen

Eine 35-Jährige ist in der Hamburger S-Bahn am Sonnabend offenbar aggressiv geworden, weil sie ohne gültiges Ticket in eine Kontrolle geraten war. Das teilte die Bundespolizei am Montag mit. Da sich die betrunkene Frau nicht ausweisen konnte, sollte sie die angeforderten Polizeikräfte auf die Wache am Hauptbahnhof begleiten. Auf dem Weg zum Dienstwagen trat sie mehrfach gezielt gegen die Schienbeine eines Beamten und versuchte, ihn zu beißen. Ein Atemalkoholtest bei der Frau ergab 1,9 Promille.

