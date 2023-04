Nach Großbrand in Rothenburgsort: Billstraße wieder offen Stand: 15.04.2023 15:16 Uhr Nach dem Großbrand in der Billstraße in Rothenburgsort wird jetzt auf dem Gelände aufgeräumt. Bisher war das nicht möglich, weil noch Einsturzgefahr bestand und Glutnester erst ausgehen mussten.

Außerdem haben in der Nachbarschaft wieder die Geschäfte geöffnet, es herrschte am Sonnabend Hochbetrieb in der Billstraße. Neben Menschen, die in den Geschäften einkaufen wollen, kamen auch Schaulustige in das Industriegebiet, die einen Blick auf die riesige Fläche werfen wollen, auf der das Feuer getobt hatte. Dort stehen nur noch Reste der teils eingestürzten Lagerhallen.

Bagger reißen Hallenwände ab

Es gibt viel zu gucken, denn zeitgleich reißen Bagger auch die letzten Hallenwände weg. Noch immer gibt es mehrere Brandherde auf dem Gelände, die noch gelöscht werden müssen - und das geht erst, wenn die Einsturzgefahr beseitigt ist.

Behörde warnt vor dem Bille-Wasser

Auf dem angrenzenden Billekanal schimmert Öl in allen Farben, das mit dem Löschwasser in den Kanal und die umliegenden Gewässer geflossen ist. Vorsorglich warnte die Umweltbehörde deshalb in den Stadtteilen Rothenburgsort, Hammerbrook und Billbrook vor dem Kontakt mit dem Wasser. "Das Bewässern von Gärten mit Bille-Wasser sowie das Angeln sollten vorerst unterlassen werden", hieß es. Auch Hunde sollten von den Gewässern ferngehalten werden.

Brandreste flogen offenbar Hunderte Meter weit

In Parks in der Nähe haben Anwohnende verkohlte Brandreste gefunden, die bei dem Feuer offenbar Hunderte Meter weit mit dem Rauch durch die Luft geflogen sind.

Der Großbrand am Ostersonntag war einer der schwersten der vergangenen Jahre in Hamburg.

