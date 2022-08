Nach Feuer: HVV baut Ersatzverkehr über die Elbe aus Stand: 22.08.2022 00:01 Uhr Bei dem Brand eines Lastwagens war die Brücke an der Hamburger S-Bahn-Station Elbbrücken schwer beschädigt worden. Für die Reparaturen wurde ein Ersatzverkehr eingerichtet, doch Pendler und Pendlerinnen, die vom Süden der Elbe kommen, berichten vom puren Chaos. Das soll sich ab heute ändern.

Wegen der Schäden an der Bahnbrücke über die Norderelbe gibt es für Zehntausende Menschen nur einen Pendel- und Ersatzverkehr. Ab Montag soll sich die Lage aber durch zusätzliche Angebote deutlich verbessern. Die pendelnden S-Bahn-Züge zwischen Wilhelmsburg und Hammerbrook sollen nun immer als Langzüge mit neun Wagen verkehren. Zwischen Pinneberg und Hammerbrook sowie zwischen Neugraben und Wilhelmsburg fahren ebenfalls zusätzliche Langzüge. Auch die Züge der U-Bahnlinie 4 sollen bei Bedarf verlängert zu den Elbbrücken fahren.

AUDIO: Pendlersituation an Elbbrücken soll entschärft werden (1 Min) Pendlersituation an Elbbrücken soll entschärft werden (1 Min)

Zahl der Expressbusse soll verdoppelt werden

Zusätzlich soll die Zahl der Expressbusse zwischen den Haltestellen Elbbrücken und Wilhelmsburg verdoppelt werden, wie der HVV mitteilte. Fahrgäste mit Zeitkarte des HVV dürfen zwischen Harburg und dem Hamburger Hauptbahnhof nach wie vor auf Züge des Fernverkehrs ausweichen.

Zusätzlicher Halt in Neugraben

Die Züge des Regionalverkehrs auf den Linien RE3, RB31, RE4, RB41 und RE5 fahren nach Abschluss von Bauarbeiten wieder deutlich häufiger. Auf der Linie RE5 (Cuxhaven-Hamburg) soll während der Hauptverkehrszeiten ein zusätzlicher Halt in Neugraben erfolgen: In Richtung Hamburg ab Neugraben um 6:29 Uhr, 7:09 Uhr, 7:29 Uhr und 8:09 Uhr, in Richtung Cuxhaven ab Hamburg Hbf um 15:06 Uhr, 15:42 Uhr (nur freitags),16:06 Uhr, 17:06 Uhr, 17:39 Uhr (montags-donnerstags) und 18:06 Uhr.

Demnächst auch längere MetroBus-Linie 13

Ab dem 29. August wird die MetroBus-Linie 13 bis zur Haltestelle Elbbrücken verlängert, gleichzeitig werden die Linien 154 und 155 verstärkt.

Linke kritisiert Maßnahmen als noch nicht ausreichend

"Die zusätzlichen Maßnahmen des HVV sind zu begrüßen, aber noch nicht ausreichend", äußerte sich Heike Sudmann, verkehrspolitische Sprecherin der Linken, zu den Plänen. Eine Expressbusverbindung von Neugraben/Neuwiedenthal nach Altona durch den Elbtunnel sowie eine Verstärkung der Fährlinie 73 könnten in ihren Augen weitere Entlastung schaffen.

Lkw brannte unter der Haltestelle Elbbrücken

Bis voraussichtlich zum 18. September kann die durch den Brand beschädigte Brücke an der Haltestelle Elbbrücken nur eingleisig von der S-Bahn befahren werden. Vor zwei Wochen hatte ein Lastwagenfahrer sein Fahrzeug unter der Bahnbrücke an der Norderelbe gestoppt, als er bemerkte, dass es brennt. Nach dem Löschen der Flammen und einer ersten Untersuchung der Überführung konnten der Bahn-Fernverkehr und der Betrieb der U-Bahnlinie 4 schnell wieder freigegeben werden. Bei dem Brand wurde niemand verletzt. Laut Polizei könnte ein technischer Defekt den Brand des Lkw ausgelöst haben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 22.08.2022 | 06:00 Uhr