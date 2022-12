Millionenraub bei Hamburger Juwelier: Sind es Serientäter? Stand: 22.12.2022 14:36 Uhr Nach dem Raubüberall auf einen Juwelier in der Hamburger Innenstadt am Dienstag sucht die Polizei weiter nach den Tätern. Die Ermittler und Ermittlerinnen prüfen auch, ob es sich bei der Bande um Serientäter handelt.

Um in das Juweliergeschäft in der Neuen ABC-Straße zu gelangen, musste man klingeln, um dann von den Mitarbeitenden eingelassen zu werden. Das wussten die Täter offenbar. Einem der Männer gelang es mit einem Trick, unerkannt in den Laden gelassen zu werden. Was das für ein Trick war, wollte die Polizei bisher nicht verraten.

Sicherheitskameras filmten die Tat

Nach dem Raubzug flüchteten die Männer mit ihrer Millionen-Beute laut Zeugen auf E-Scootern. Verdächtige Roller werden jetzt kriminaltechnisch untersucht. Außerdem wurden die drei Täter bei dem Überfall von Sicherheitskameras gefilmt. Auch diese Aufnahmen werden noch ausgewertet.

Dieselben Täter wie im AEZ?

Weil das Tatmuster sehr genau zu einem Überfall auf einen Juwelier vor zwei Wochen im Alstertal-Einkaufszentrum (AEZ) in Poppenbüttel passt, könnte es sein, dass es sich bei beiden Verbrechen um dieselben Täter handelt. Auch das prüft die Ermittler und Ermittlerinnen jetzt.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei bittet Zeuginnen und Zeugen des Überfalls darum, sich telefonisch unter 040 4286 5678 zu melden. Für die Täter liege bislang nur eine rudimentäre Beschreibung vor, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag dem NDR. "Sie werden als schlank beschrieben, als dunkel gekleidet - mutmaßlich mit schwarzen oder dunklen Daunenjacken. Darüber hinaus waren die Täter maskiert."

