Metropolitaner Award für ehrenamtliche Projekte

Obdachlosen eine Zukunft geben, die Seelen von traumatisierten Kindern und Jugendlichen heilen und gemeinsam Singen trotz Corona-Krise: In Hamburg sind drei ehrenamtliche Projekte mit dem Metropolitaner Award der Metropolregion Hamburg ausgezeichnet worden. Das Hamburger Obdachlosenmagazin Hinz&Kunzt, der Hamburger Verein Ankerland und der Elmshorner Chorleiter von "Der Norden singt", Niels Schröder, bekamen die Preise der Metropolregion Hamburg am Dienstagabend in der Elbphilharmonie überreicht.

116 Vorschläge

Mit dem Award soll das außergewöhnliche ehrenamtliche Engagement gewürdigt werden. Die drei Gewinner hatten sich bei der Online-Publikumswahl gegen zwölf weitere Kandidaten durchgesetzt. Insgesamt waren 116 Menschen, Vereine, Stiftungen und Unternehmen vorgeschlagen worden. Eine neunköpfige Jury hatte daraus die 15 Nominierten gewählt. An der Publikumswahl hatten sich mehr als 7.000 Menschen beteiligt.

Preisverleihung unter Corona-Bedingungen

Die Veranstaltung im Kleinen Saal der Elbphilharmonie war die erste seit der Corona-Zwangspause. Dabei waren nur wenige Gäste anwesend, sie mussten Abstand halten und die Gewinner mussten sich ihren Preis quasi via Selbstbedienung von einem kleinen Podest nehmen, weil sie nicht persönlich überreicht werden durften.

Den Metropolitaner Award gibt es seit 2019. Zwei der drei Kategorien ("Menschen aus der Region" und "Vereine und Stiftungen") sind mit 2.500 Euro dotiert. Die Metropolregion Hamburg ist eine von elf Metropolregionen in Deutschland. Zu ihr gehören rund um die Hansestadt mehr als 1.000 Orte aus Hamburg, Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen.

