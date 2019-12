Stand: 08.12.2019 07:54 Uhr

Mehrere Verletzte bei Unfall auf der A25

Auf der Autobahn 25 sind am Samstagabend zwischen den Anschlusstellen Bergedorf und Nettelnburg fünf Fahrzeuge bei einem Auffahrunfall kollidiert. Es gab sechs Verletzte, wie ein Polizeisprecher NDR 90,3 am Sonntag sagte. Sie wurden mit Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Ein Notarzt musste einen 30-Jährigen mit Verletzungen am Brustkorb versorgen. Statt an der Unfallstelle auf die Polizei zu warten, ist ein Unfallfahrer geflüchtet. Die Ermittler suchen nach dem Mann. Für die Aufräumarbeiten war die A25 in Richtung Innenstadt mehr als fünf Stunden gesperrt.

Schwerer Unfall auf der A25 NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 08.12.2019 08:00 Uhr Autor/in: Salander, Kai Auf der Autobahn 25 sind fünf Fahrzeuge bei einem Unfall kollidiert. Ein Unfallfahrer ist geflüchtet. Kai Salander berichtet.







