Stand: 01.07.2019 17:27 Uhr

Mehrere Sexualdelikte: Polizei sucht Zeugen

Die Hamburger Polizei fahndet seit dem Wochenende in vier Fällen von sexuellen Übergriffen. Die Täter konnten jedes Mal unerkannt fliehen. In Hausbruch wachte eine 46-jährige Frau nachts auf, weil sie sexuell berührt wurde. Sie entdeckte einen fremden Mann in ihrem Schlafzimmer. Zu diesem Zeitpunkt lag sie am Sonntagfrüh mit ihrem Ehemann im Bett. Der unbekannte Täter ergriff sofort die Flucht.

Zeugensuche nach mehreren Sexualdelikten in Hamburg NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 01.07.2019 17:14 Uhr Autor/in: Helene Buchholz Hamburgs Polizei fahndet in vier Fällen wegen sexueller Übergriffe. In Hausbruch schlich sich ein Täter nachts an ein Bett, in Ottensen kam es beinahe zu einem sexuellen Missbrauch an einer 13-Jährigen.







4,67 bei 3 Bewertungen Mit von 5 Sternen bewerten Vielen Dank. schließen Sie haben bereits abgestimmt. schließen

Täter stand am Fußendes des Bettes

Rund eine dreiviertel Stunde später - ebenfalls in Hausbruch - passierte einer 45-Jährigen fast das Gleiche: Während sie neben ihrem Partner schlief, schlich sich ein Fremder in die Wohnung. Als sie aufwachte, stand er am Fußende ihres Bettes - auch in diesem Fall konnte der Täter unerkannt fliehen.

Versuchter sexueller Missbrauch an 13-Jähriger in Ottensen

Im Piependreiherweg in Ottensen ist außerdem eine 13-Jährige am Sonnabend von einem Mann attackiert worden. Laut Hamburger Polizei versuchte der Mann, die Jugendliche sexuell zu missbrauchen. Das Mädchen konnte sich erfolgreich wehren, so dass der Täter die Flucht ergriff.

24-Jährige von drei Männern angegriffen

Später wurde noch eine 24-Jährige am U-Bahnhof Hagenbecks Tierpark von drei Männern angegriffen. Sie drückten nach Angaben der Polizei die Frau gegen eine Wand. Die Frau wehrte sich und schlug einem der Männer mit der Faust ins Gesicht. Daraufhin flüchteten die drei in Richtung Lokstedter Grenzstraße.

Nun sucht die Polizei in allen Fällen nach Zeugen.

Weitere Informationen Einbruch: So schützen Sie Haus und Wohnung Einbrüche in Wohnungen und Häuser sind im Norden ein großes Problem. Doch mit der richtigen Sicherheitstechnik lassen sich viele Einbrecher abschrecken. mehr Link NDR 90,3 Einbruchschutz: Sicher wohnen NDR 90,3 Tipps, wie sich selbst und ihr Eigentum wirkungsvoll schützen, gibt die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle Hamburg. Hier finden Sie alle Informationen und Infobroschüren der Polizei. extern

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 01.07.2019 | 18:00 Uhr