Mehrere Bootshallen brennen in Winterhude nieder

In Hamburg-Winterhude sind am Freitagabend mehrere Bootshallen in Brand geraten. Die Gebäude standen lichterloh in Flammen. Mehr als 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Bootsschuppen und Lagerhallen am Goldbekkanal brannten vollständig aus, eine riesige Rauchwolke war in weiten Teilen der Stadt zu sehen. Immer wieder detonierten Gasflaschen. Anwohner wurden aufgefordert, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Der Feuerwehr gelang es, angrenzende Wohngebäude und weitere Bootshallen vor den Flammen zu schützen. Wodurch der Brand ausbrach, ist noch unklar. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand.

VIDEO: Brennende Bootsschuppen in Winterhude (1 Min)

