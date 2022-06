Mehr Bewohnerparkgebiete in Hamburg: Die Probleme der Betriebe Stand: 13.06.2022 06:12 Uhr Mit jedem neuen Bewohnerparkgebiet will die Stadt das Parken für Anwohnende einfacher machen. Gleichzeitig gibt es aber auch jedes Mal Ärger mit teils alteingesessenen Betrieben. Jüngstes Beispiel: Das östliche Eimsbüttel.

Seit mehr als 100 Jahren sitzt die Bäckerei Wulf am Eppendorfer Weg. Seit dem 16. Mai fühlt sich Mitinhaber Heinrich Wulf-Raczka aber weniger willkommen als vorher: Sein Firmentransporter bekommt keine Ausnahmegenehmigung für die neu eingerichtete Bewohnerparkzone. Das bedeutet, der Wagen darf tagsüber maximal drei Stunden vor Ort parken - für jeweils drei Euro pro Stunde. In der Ablehnung der Ausnahmegenehmigung des zuständigen Landesbetriebs Verkehr steht: Für die restliche Zeit gebe es ausreichend öffentliche Parkflächen in der Umgebung oder Tagestickets im benachbarten Bewohnerparkgebiet - für zehn Euro.

Ausnahmegenehmigungen schwer zu bekommen und teuer

Mehr als 40 Bewohnerparkzonen gibt es inzwischen in Hamburg. Ausnahmegenehmigungen seien nur in besonders dringlichen Fällen gerechtfertigt, heißt es von der Verkehrsbehörde. Welche das sind, liegt im Ermessen des zuständigen Landesbetriebs. Bei Ablehnung müssen die Antragstellerinnen und Antragsteller eine Gebühr von 190 Euro zahlen. Bei einer Erteilung sind es 250 Euro.

"Angriff auf die Gewerbefreiheit"

Für Bäcker Wulf-Raczka ist das ein “Angriff auf die Gewerbefreiheit”. Das Lieferfahrzeug für Kundschaft und eine Filiale in Eppendorf sei nötig, sagt er. Ein Lastenrad sei keine Alternative.

Die Verkehrsbehörde weist auf Anfrage von NDR 90,3 darauf hin, dass auch ein Wechsel auf E-Mobilität Abhilfe schaffen könnte: Noch bis Ende 2026 sind diese Fahrzeuge in Hamburg von Parkgebühren befreit.

Firmen gelten nicht als Bewohner

Behörde und Handwerkskammer machen sich auf Bundesebene für eine Änderung der Straßenverkehrsordnung stark, die Unternehmen mit Sitz in Bewohnerparkgebieten berücksichtigt. Nach derzeitiger Rechtslage gelten Firmen nicht als Bewohner.

