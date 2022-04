Mega-Jacht "Solandge" darf Hamburger Hafen verlassen Stand: 05.04.2022 12:47 Uhr Mehr als fünf Monate liegt die Mega-Jacht "Solandge" im Hamburg Hafen. Nach Informationen von NDR 90,3 darf sie ihn nun wieder verlassen. Es gibt wohl keine Verbindung zu einem russischen Oligarchen.

Seit dem vergangenen Oktober liegt die 80-Meter-Jacht bei der Werft Blohm + Voss zur Überholung. Erst am vergangenen Freitag machte das Schiff eine kurze Probefahrt im Hamburger Hafen, legte dann aber wieder bei Blohm + Voss an. Wahrscheinlich noch im Laufe der Woche wird das Schiff Hamburg nun aber verlassen.

Offenbar keine Verbindung zu russischem Oligarchen

"Die deutschen Behörden sind allen bekannten Hinweisen intensiv nachgegangen, auch unter Beteiligung internationaler Partner", so ein Sprecher des Bundeswirtschaftsministeriums. An der Untersuchung beteiligt war unter anderem das Bundeskriminalamt. Demnach gibt es keine Erkenntnisse darüber, dass jemand an dem Schiff beteiligt ist, der auf der EU-Sanktionsliste steht. Bislang war die Rede davon, dass ein Milliardär aus dem Umfeld von Kreml-Chef Wladimir Putin Eigner der Jacht sein könnte.

Linke kritisiert Vorgehen der Behörden

Kritik am Vorgehen der Behörden kommt vom hafenpolitischen Sprecher der Linksfraktion in der Hamburger Bürgerschaft, Norbert Hackbusch. Da sich der Besitzer der Jacht hinter zahlreichen Briefkastenfirmen verbirgt, sei es wahrscheinlich, dass "Strohmänner genutzt werden, um formal einen anderen Besitzer vorzugaukeln". Bis die Eigentümerschaft des Schiffes geklärt sei, müsse es in Hamburg festgehalten werden, sagte Hackbusch.

Pool und Kino an Bord

Die "Solandge" wurde 2013 von der Lürssen Werft gebaut. Neben einem Fitnessstudio, einem Swimming-Pool und einem opulenten Speisezimmer gehört auch ein privates Kino zu den Annehmlichkeiten an Bord. Laut dem Portal "Yacht Charter Fleet" kann die weiß-dunkelblaue Superjacht aktuell für rund 1,1 Million Euro pro Woche gechartert werden und bis zu zwölf Gäste beherbergen, ihre Crew umfasst 29 Personen. Der Wert der Jacht soll rund 135 Millionen Euro betragen.

Ein Sprecher der Lürssen Werft, zu der Blohm + Voss gehört, sagte auf Anfrage, alle Jachten dürften den Hamburger Hafen verlassen - es sei denn, sie unterlägen den aktuell geltenden Beschränkungen. Jede Jacht, die auslaufen wolle, werde im Vorfeld den zuständigen Behörden gemeldet. "Dieser Freigabeprozess ist für die Jacht 'Solandge' erfolgreich durchgeführt worden." Bereits am Freitag konnte die Jacht laut dem Sprecher daher eine Erprobungsfahrt im Hafen durchführen und sie "werde in Kürze auslaufen und Hamburg verlassen".

"Dilbar" liegt noch im Hafen

Bei Blohm + Voss liegt mindestens eine weitere Jacht, bei der es Hinweise auf den russischen Oligarchen als Eigentümer gibt: Bei der 156 Meter langen "Dilbar" ist noch unklar, ob der Bund sie beschlagnahmen lässt, wie es mit zahlreichen Jachten in anderen EU-Staaten passiert ist. Das Schiff soll Alischer Usmanow gehören, der wegen seiner Nähe zu Wladimir Putin auf der Sanktionsliste der Europäischen Union steht. Die "Dilbar" ist derzeit nicht fahrtüchtig, könnte also auch nicht ohne Weiteres Hamburg verlassen. Außerdem hat der größte Teil der Crew das Schiff bereits kurz nach Beginn des Ukraine-Kriegs verlassen.

