Stand: 07.08.2024 15:23 Uhr Mann demoliert HVV-Bus in Rahlstedt

Ein 21-Jähriger soll in Rahlstedt an der Haltestelle Wildschwanbrook in der Nacht zum Mittwoch mit einem Nothammer jede Scheibe des Busses eingeschlagen haben. Als der Mann den Busfahrer angreifen wollte, konnten ihn zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes überwältigen. Polizisten brachten den Mann anschließend auf eine Wache.

