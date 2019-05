Stand: 09.05.2019 10:54 Uhr

Linienbus hinterlässt Spur der Verwüstung

Ein Linienbus hat am Donnerstagmorgen in Hamburg-Barmbek eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Nach Polizeiangaben war der Fahrer der Linie 177 auf einer Leerfahrt falsch abgebogen: Als er aussteigen wollte, um sich zu orientieren, rollte der Bus weiter. Als er das realisierte, stieg er wieder ein und verwechselte nach seinen Angaben aufgrund seiner Aufregung das Gas- und Bremspedal und kollidierte hierauf mit zwei geparkten Autos und kam an der Hauswand zum Stehen.

Keine Fahrgäste an Bord

Bilder zeigen ramponierte Fahrräder, Mülltonnen und einen verbeulten Kleinlaster und den Linienbus, der erst direkt an der Hauswand und der Eingangstür zum Stehen kam. Lediglich der Fahrer wurde verletzt, er erlitt einen Schock und kam vorsorglich ins Krankenhaus. Zuerst hieß es, Fahrgäste seien nicht an Bord, nun soll doch ein Mann im Bus gesessen haben.

Gas und Bremse verwechselt

Der Bus musste aufwendig mit einem Kran geborgen werden. Nun beginnt die Arbeit der Unfallermittler der Hamburger Polizei.

Linienbus kracht in Wohnhaus NDR 90,3 - 09.05.2019 12:00 Uhr Autor/in: Schmidt, Ingmar Ein Linienbus hat am frühen Donnerstagmorgen in Hamburg-Barmbek ein Wohnhaus und mehrere Autos gerammt. Der Fahrer war ein Anfänger und hatte die Kontrolle über den Bus verloren, berichtet Ingmar Schmidt.







