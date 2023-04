Landesparteitag: Hamburger FDP sucht Chefin oder Chef Stand: 01.04.2023 12:53 Uhr Wer wird neuer FDP-Chef oder neue FDP-Chefin in Hamburg? Die Liberalen haben heute auf einem Landesparteitag die Wahl.

Der bisherige Parteichef Michael Kruse will sich auf seine Arbeit im Bundestag konzentrieren. Zur Wahl stellen sich seine Stellvertreterin Sonja Jacobsen sowie der frühere Fraktionsvize in der Bürgerschaft, Daniel Oetzel. Der 35-Jährige aus dem Bezirk Altona war Kruse bei der Vorstandswahl vor zwei Jahren in einer Kampfabstimmung unterlegen. Zuletzt war die Hamburger FDP wegen innerparteilicher Querelen aufgefallen. Parteichef Kruse und der Vorstand stritten monatelang mit Jungliberalen.

An der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert

Bei der Bürgerschaftswahl vor drei Jahren war die FDP an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert. Sie ist nur noch mit zwei direkt gewählten Abgeordneten in der Bürgerschaft vertreten: Die FDP-Abgeordnete Anna von Treuenfels hatte damals ihr Mandat direkt gewonnen. Später wechselte dann noch der Abgeordnete Sami Musa von der SPD zur FDP.

