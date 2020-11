Kritik an Islamisten-Demo in der Innenstadt Stand: 09.11.2020 17:40 Uhr Die Demonstration von Islamisten am Sonntag in der Hamburger Innenstadt unter dem Motto "Wir sind gegen Diskriminierung und für Respekt unseres Propheten Mohammed" wird parteiübergreifend verurteilt. Die AfD will das Thema für die Aktuelle Stunde der Bürgerschaft anmelden.

Der CDU-Innenpolitiker Dennis Gladiator spricht von einer "Verhöhnung der Opfer und einem Angriff auf die Demokratie angesichts der Anschläge in Dresden, Paris, Nizza und Wien". Die FDP-Abgeordnete Anna von Treuenfels fordert ein schlüssiges Konzept vom Senat, um die Bürger vor islamistischer Gewalt zu schützen. "Wer islamistische Parolen ruft, kann uns nicht weismachen, er sei gegen den Terror", meinte Cansu Özedemir von den Linken. Für AfD-Fraktionschef Dirk Nockemann muss klar sein, dass in Hamburg kein Platz für Islamisten sei.

Institut im Fokus des Verfassungsschutzes

Laut Verfassungsschutz steht das Al-Azhari-Institut hinter der Demonstration. Das Institut stelle die Scharia über das Grundgesetz, sagte ein Sprecher des Verfassungsschutzes zu NDR 90,3. Till Steffen von den Grünen erklärte, nur durch genaue Beobachtung der Szene könnten die Sicherheitsbehörden Gefahren frühzeitig erkennen und bekämpfen. Leider konnte die Versammlung am Sonntag nicht verhindert werden, meinte Sören Schumacher von der SPD. Aber das mache unseren Rechtsstaat aus.

Am Sonntag hatten rund 250 Menschen in der Hamburger Innenstadt vor dem Hintergrund weltweiter Proteste von Muslimen gegen Frankreichs Präsident Emmanuel Macron demonstriert. Von den Teilnehmenden hieß es, sie seien einfach nur Muslime und wollten ein positives Bild des Islam in Deutschland verbreiten. Es gab auch eine Gegendemonstration mit rund 15 Teilnehmenden.

