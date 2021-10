Kreuzfahrtschiff fährt gegen Kaimauer in der Hafencity Stand: 10.10.2021 08:21 Uhr In der Hafencity ist ein Kreuzfahrtschiff Sonnabendnachmittag bei einem missglückten Wendemanöver gegen die Kaimauer gefahren. Verletzt wurde niemand.

Die "MS Hamburg" ist ein relativ kleines Kreuzfahrtschiff: 465 Menschen waren nach Angaben der Polizei am Sonnabendnachmittag an Deck, als es zu dem Vorfall kam. Die MS Hamburg wollte am Hamburg Cruise Center Baakenhöft wenden. Dabei unterschätze der Kapitän möglicherweise den Wind und die Strömung der Norderelbe und steuerte auf den Chicago-Kai zu. Einen technischen Defekt gab es wohl nicht.

Lautes Geschrei an Bord

Eine Augenzeugin berichtete NDR 90,3, dass es lautes Geschrei an Bord gab und noch schnell der Anker geworfen wurde: "Keiner konnte so richtig glauben, was er sah". Die MS Hamburg schrammte die Kaimauer und wurde dabei so schwer beschädigt, dass sie erst einmal nicht mehr ablegen durfte.

Schiff kam erst Nachts frei

Erst in der Nachts um eins gab der Schiffs-TÜV Grünes Licht zum Auslaufen, sagte das Lagezentrum der Polizei. Das Schiff hat die Elbmündung inzwischen verlassen und ist auf dem Weg nach Borkum.

