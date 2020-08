Stand: 26.08.2020 19:46 Uhr - Hamburg Journal

Kampf gegen Kündigungen durch Friseurkette Klier

Der Streit zwischen der Friseurkette Klier und ihren Betriebsrätinnen geht vor dem Hamburger Arbeitsgericht weiter. Das Unternehmen wirft den sechs Mitarbeiterinnen vor, Arbeitszeiten falsch abgerechnet zu haben.

Friseurkette Klier will Betriebsrätinnen kündigen Hamburg Journal - 26.08.2020 19:30 Uhr Die Friseurkette Klier hat sechs Betriebsrätinnen gekündigt. Diese zogen vor Gericht. Am Mittwoch wies das Hamburger Arbeitsgericht die Kündigungen vorerst zurück.







Es geht um die Zeit, in der die Betriebsrätinnen zum Beispiel gemeinsame Sitzungen durchgeführt und diese bei ihrem Arbeitgeber angegeben haben. “Man wirft mir vor, dass ich mir Freizeit erschwindelt habe”, so drückt es eine der Betroffenen, Heike Henning, aus. Die Frauen aus verschiedenen Friseurfilialen in Hamburg und Schleswig-Holstein vermuten aber, dass Klier sie schlichtweg loswerden wolle, eben weil sie sich als Betriebsrätinnen engagieren.

Friseurkette Klier: Betriebsrätinnen wehren sich vor Gericht NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 27.08.2020 06:00 Uhr Autor/in: Peter Feder Der Streit zwischen der Friseurkette Klier und ihrem Betriebsrat geht vor dem Hamburger Arbeitsgericht weiter. Es geht um die Abrechnung von Arbeitszeiten. Peter Feder berichtet.







Das hat das Unternehmen mit rund 10.000 Mitarbeitern abgestritten. Für die Gewerkschaft ver.di steht fest, dass der Arbeitgeber die Mitbestimmung durch Betriebsräte erschweren will. In bislang vier von sechs Fällen gab das Hamburger Arbeitsgericht den Frauen Recht und wies die Kündigungen vorerst zurück. Die genaue Erfassung von Arbeitszeit, die für den Betriebsrat aufgewendet wird, ist demnach schwierig. Die anderen Entscheidungen stehen noch aus. Klier kann außerdem auch noch in Berufung gehen.

