Kabel-Panne auf der A7: Ursache geklärt

Weil ein Kabel von einer Brücke vor dem neuen Lärmschutztunnel auf der Autobahn 7 bei Hamburg-Stellingen heruntergefallen war, ist die Röhre am Mittwochnachmittag für eine Stunde voll gesperrt worden. Für die Panne ist nach Auskunft der Verkehrsbehörde ein privater Telefonanbieter verantwortlich. Es habe keine Schäden an dem neuen Tunnelbauwerk gegeben, betonte Verkehrskoordinator Christian Merl am Donnerstag.

Telefonanbieter verursacht Kabel-Panne an A7 NDR 90,3 - NDR 90,3 Aktuell - 02.05.2019 12:00 Uhr Autor/in: Julia Weigelt Für die Kabel-Panne vor dem Lärmschutztunnel an der A7 in Hamburg-Stellingen ist laut Verkehrsbehörde ein privater Telefonanbieter verantwortlich. Julia Weigelt berichtet.







Befürchtungen, der neue A7-Deckel falle schon zwei Wochen nach seiner Eröffnung auseinander, zerstreute Merl. Vielmehr habe der Telefonanbieter ein Glasfaserkabel durch ein Leerrohr unter der Brücke Kieler Straße über die 60 Meter breite Fahrbahn geschoben. Das Kabel sei dabei durch eine Lücke nach unten auf die Autobahn vor dem südlichen Tunnelportal geglitten. Dabei seien auch kleine Steinchen aus der Öffnung gefallen. Dass das Rohr ein Loch hatte, bemerkten die Arbeiter allerdings erst, als bereits 40 Meter des dicken Kabels auf die Autobahn gefallen waren.

Tunnel für eine Stunde gesperrt

Die Verkehrsbehörde prüft nun, warum das Unternehmen die Arbeiten am Feiertag durchführen ließ und wie es zu der Panne kommen konnte. Der Tunnel wurde am Mittwoch von 13.30 bis 14.30 Uhr voll gesperrt. Deshalb staute sich der Verkehr laut Polizei auf einer Länge von zehn Kilometern. Nach dem Zurückziehen des Kabels konnte der Verkehr wieder freigegeben werden. Zwei Autofahrer meldeten, mit ihren Wagen über das Kabel gefahren zu sein. Schäden an den Fahrzeugen wurden laut Polizei jedoch auf den ersten Blick nicht entdeckt.

Die Brücke der Kieler Straße wurde in den 1970er-Jahren gebaut und ist den Angaben zufolge kein Teil des Lärmschutzdeckels. Die knapp 900 Meter lange Tunnelröhre in Hamburg-Stellingen war Mitte April für den Verkehr freigegeben worden.

