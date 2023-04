Junge stirbt bei Unfall in der Hamburger Hafencity Stand: 08.04.2023 17:40 Uhr In der Hamburger Hafencity ist am Sonnabendnachmittag ein kleines Kind bei einem Unfall ums Leben gekommen. Ein Linienbus hatte den siebenjährigen Jungen überfahren.

Der Junge war mit seiner Familie in der Hafencity unterwegs. An der Kreuzung Brooktorkai / Bei St. Annen wollten sie offenbar an einer Ampel gemeinsam die Straße überqueren. Laut Polizei erfasste ein Bus des Hamburger Verkehrsverbundes (HVV) den Siebenjährigen dort. Alarmierte Rettungskräfte versuchten noch den Jungen wiederzubeleben. Seine Verletzungen waren aber zu schwer, er starb noch am Unfallort.

Viele Zeugen werden von Seelsorgern betreut

Seelsorgerinnen und Seelsorger kümmern sich nun vor allem um die Mutter und die übrigen Familienangehörigen, die den Unfall mit ansehen mussten. Laut Polizei war die Hafencity am Sonnabend vor Ostern gut besucht, weshalb auch viele andere Menschen vom Unfall mitbekamen und nun betreut werden. Wie genau es zu dem Unfall kam, versuchen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei nun herauszufinden.

