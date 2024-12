Jahresrückblick 2024 in Hamburg: Juli bis September Stand: 27.12.2024 10:33 Uhr Im Juli 2024 kommt Taylor Swift nach Hamburg und begeistert ihre Fans. Die Blaue Moschee wird dichtgemacht und die Bürgerschaft beschließt den Teilverkauf der HHLA im Hafen an eine Schweizer Reederei.

In vier Teilen blickt das NDR Hamburg Journal auf das vergangene Jahr zurück. Was hat die Hamburgerinnen und Hamburger 2024 bewegt? Hier gibt es die wichtigsten Ereignisse aus Politik, Sport und Kultur.

Juli: Tödlicher Unfall am Jungfernstieg und Taylor-Swift-Fans übernehmen Hamburg

1. Juli: Es ist ein Unfall, der viele Menschen in Hamburg fassungslos und wütend macht: Mitten in der Innenstadt beschleunigt ein 18-jähriger Mann einen 600-PS-starken SUV, pflügt durch die Außenterrasse eines Restaurants und schiebt einen Kleinlaster über den Gehweg. "In dem Moment ist mir das Herz in die Hose gerutscht, weil hier normalerweise sehr viel Passanten-Verkehr ist", sagt ein Augenzeuge. Ein unbeteiligter Mitarbeiter der Hamburger Hochbahn, Vater zweier Kinder, wird vom Wagen erfasst und stirbt später im Krankenhaus. Warum der 18-Jährige über den Gehweg raste ist unbekannt.

5. Juli: Nach fünf Jahren Bauzeit wird der Grüne Bunker an der Feldstraße eröffnet. Aus dem ehemals größten Flakbunker des Zweiten Weltkrieges ist ein spektakulärer Erlebnisort geworden.

13. Juli: Auch in Stellingen wird Beton begrünt: Ebenfalls nach fünf Jahren Bauzeit ist die A7 unter dem neuen knapp ein Kilometer langen Deckel verschwunden.



14. Juli: Am Abend wird Ballett-Chef John Neumeier bei der Nijinsky-Gala verabschiedet. Er hat das Hamburger Ballett 51 Jahre geleitet und an die Weltspitze geführt. Jetzt verabschiedet er sich in einer bewegenden Veranstaltung beim Publikum in der Hamburgischen Staatsoper.

23. Juli: Taylor Swift gibt ihr erstes Konzert in Hamburg. Wo immer sie auftaucht bekommen die Fans Schnappatmung. Die "Swifties", wie sie sich nennen, sind eine weltumspannende Community. "Jeder ist mit jedem verbunden, wir sehen alle total geil aus", so ein Swiftie. "Ich kann es noch gar nicht realisieren, dass es bald losgehen wird und wir gleich Taylor sehen werden, das ist noch total unreal für mich," sagte ein anderer Fan. Ob ganz nah dran oder nur als Hörerlebnis vor dem Volksparkstadion: Es ist wohl das Konzerthighlight des Jahres in Hamburg.

24. Juli: Hunderte Polizeikräfte durchsuchen die Blaue Moschee an der Außenalster und weitere Standorte des islamischen Zentrums (IZH). Die Moschee wird geschlossen. Mehr als 60 Jahre lang war sie das Zentrum des schiitischen Islam in Deutschland. Das IZH verstoße gegen die verfassungsmäßige Ordnung in Deutschland, so die Begründung. "Dieser Tag tut unserer Stadtgesellschaft gut. Es war in den letzten Jahren unerträglich, die Verfassungsschutzberichte zu den Aktivitäten der Blauen Moschee und ihren Verbindungen zum Regime in Teheran zu lesen", sagt Hamburgs Erster Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD) zu der Schließung. Das IZH klagt später gegen sein Verbot.

August: Viermal Olympia-Gold für Hamburg und die "Rickmer Rickmers" erstrahlt in neuem Glanz

1. August: Hamburg bekommt eine Uwe-Seeler-Allee, direkt am Volksparkstadion. Der HSV bekommt die Hausnummer 9 in Anlehnung an die Rückennummer seines größten Idols.

8. August: Erneut ertrinkt ein Kind in der Elbe. Ihre Schwester wollte die 10-Jährige noch retten, jedoch vergeblich. Auch nach zwei Tagen intensiver Suche rund um das Falkensteiner Ufer kann das Mädchen nicht gefunden werden. Immer wieder gibt es Forderungen nach einem Badeverbot in der Elbe - auch dieses Mal.

10. August: Vier Medaillen können Hamburger Athletinnen und Athleten von den Olympischen Spielen in Paris mit nach Hause bringen, unter anderem im Beachvolleyball, Hockey und im Golf. Hamburg kann den Erfolg gut gebrauchen, die Hansestadt möchte sich um die Olympischen Spiele 2040 bewerben.

12. August: Die "Rickmer Rickmers" ist zurück an den Landungsbrücken. Zuvor war sie zur Kur in der Norderwerft, die der 130 Jahre alten Lady eine fast schon jugendliche Kondition attestiert hat. Lediglich sechs Anstriche sind nötig. Nach diesem Make Up ist das Schiff schöner denn je und erzählt an seinem Liegeplatz an den Landungsbrücken wieder die Geschichte von Hamburgs Aufstieg zum Welthafen.

14. August: In Langenhorn ereignet sich ein tragisches Unglück. Nach dem erfolgreichen Einzug machen fünf Männer und eine Frau Pause auf dem Balkon im dritten Stock. Doch der klappt nach unten. "Wir haben Waschmaschine und Kühlschrank nach oben gebracht und dann wollten wir auf dem Balkon eine rauchen und dann ist der einfach weggeklappt und wir sind alle drei Stockwerke nach unten gefallen", so einer der Beteiligten. Nach einer Woche erliegt ein 27-jähriger Umzugshelfer seinen Verletzungen.

24. August: Der Hamburger Künstler Jan Delay feiert auf der Trabrennbahn sein Jubiläum: 25 Jahre Solo-Karriere. Mit seiner Band Beginner machte er bereits in den 1990er-Jahren den Hip-Hop in Deutschland groß.

27. August: Bei einem Unfall in Billstedt mit insgesamt sieben Verletzten stirbt ein zweijähriges Kind. Die Ursache für die Karambolage könnte ein illegales Autorennen gewesen sein.

September: MSC-Deal im Hafen und eine Günther Netzer wird 80

5. September: Die Bürgerschaft stimmt in erster Lesung dem umstrittenen Teilverkauf der HHLA an die weltweit größte Reederei MSC zu. "Es gibt keinen einzigen Praktiker des Hafens, der Ihnen gesagt hat, dass ihre naive Vorstellung richtig ist. Wir haben ihnen alle gesagt, passen Sie auf," sagt Norbert Hackbusch (Die Linke), einer der Gegner des Deals, in der Bürgerschaft. Viele HHLA-Beschäftigte fühlen sich vom Senat verraten und schwören Rache bei der nächsten Bürgerschaftswahl.

9. September: Ein Streit zweier Schüler löst in Eidelstedt einen Großeinsatz der Polizei aus. Einer von ihnen hat zuvor eine Waffe gezeigt. Wie sich später herausstellt, war es eine Spielzeugpistole.

13. September: Erneut überrollt ein Lkw eine Radfahrerin: Am Baumwall stirbt eine 71-jährige Frau. Mit insgesamt zehn Opfern ist Hamburg bundesweit trauriger Spitzenreiter bei der Zahl der im Straßenverkehr getöteten Radfahrerinnen und Radfahrer.

14. September: Fußballlegende Günther Netzer wird 80 Jahre alt. Beim HSV wurde er 1978 Manager - obwohl er den Job eigentlich gar nicht wollte. "Da habe ich gesagt, das kann ich nicht, geben Sie mir ihre Stadionzeitung, das kann ich", erklärte Netzer damals. Günther Netzer war damals ein Star, in Hamburg wurde er wie ein Retter empfangen. Und er lieferte. Mit ihm am Ruder erlebte der HSV seine bis heute erfolgreichsten Jahre. Drei mal wurde er Deutscher Meister, dazu der Europacupsieg 1983.

26. September: Das 32. Hamburger Filmfest startet unter neuer Leitung. Die Deutsch-Französin Malika Rabahallah übernimmt nach 20 Jahren von Albert Wiederspiel. Die Expertin mit einer ausgeprägten Leidenschaft für Filme soll das Filmfest in einer erfolgreiche Zukunft führen. "Ich liebe diesen Moment, wo es schwarz wird und dann geht es los. Und man sich darauf einlässt, eine Geschichte mitzuerleben. Das finde ich faszinierend," sagt Rabahallah in einem Interview.

Dieses Thema im Programm: Hamburg Journal | 29.12.2024 | 19:30 Uhr