Hamburg benennt Straße nach Fußball-Idol Uwe Seeler Stand: 01.08.2024 14:15 Uhr Hamburgs berühmtester Fußballer hat jetzt eine eigene Straße: Die Sylvesterallee direkt am Volksparkstadion wurde in Uwe-Seeler-Allee umbenannt.

Zwei Jahre nach dem Tod von Uwe Seeler trägt in Hamburg nun eine Straße den Namen der Fußball-Legende. Die bisherige Sylvesterallee am Volksparkstadion wurde am Donnerstag in Uwe-Seeler-Allee umbenannt. "Mit der Uwe-Seeler-Allee erinnern wir an unseren früheren Ehrenbürger, der sich in vielfacher Weise um Hamburg und unser Gemeinwesen verdient gemacht hat", sagte Hamburgs Bürgermeister Peter Tschentscher (SPD). "Er war ein Ausnahmefußballer, der sportlich und menschlich für viele in Deutschland zu einem Vorbild geworden ist: fair, bodenständig, ehrlich - eine hanseatische Persönlichkeit."

Uwe Seeler: HSV-Legende und Ehrenspielführer der Nationalelf

Seeler spielte während seiner gesamten Karriere beim Hamburger Sportverein (HSV) und viele Jahre in der deutschen Nationalmannschaft. In der Saison 1963/64 wurde er erster Torschützenkönig der Fußball-Bundesliga. Mit der Nationalmannschaft wurde er 1966 Vizeweltmeister. Wegen seiner Verdienste um den deutschen Fußball ernannte ihn der Deutsche Fußball-Bund 1972 zum Ehrenspielführer der Nationalelf.

Witwe Ilka Seeler freut sich über die Ehrung

An der Enthüllung des Straßenschilds am Donnerstag nahm neben Tschentscher auch Seelers Witwe Ilka teil. "Wir als Familie freuen uns sehr über die Wertschätzung, die Uwe durch diese Straßenumbenennung erfährt", sagte sie. Im Anschluss an die Enthüllung des Schildes stießen die Beteiligten mit einem alkoholfreien Bier an.

Uwe Seeler 2022 im Alter von 85 Jahren gestorben

HSV-Idol Uwe Seeler war am 21. Juli 2022 im Alter von 85 Jahren gestorben. Die Stadt legte damals ein Kondolenzbuch im Rathaus für ihn aus. 2003 war Seeler die Ehrenbürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg verliehen worden. Bei einer großen Trauerfeier im Volksparkstadion nahmen Tausende Abschied.

