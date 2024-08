Hamburg: "Rickmer Rickmers" zurück an den Landungsbrücken Stand: 12.08.2024 11:33 Uhr Das Hamburger Museumsschiff "Rickmer Rickmers" ist am Montagvormittag an ihren Liegeplatz an den Landungsbrücken zurückgekehrt. Der Dreimaster war zuvor für eine Generalüberholung in der Werft.

Zwei Schlepper brachten die "Rickmer Rickmers" von der Norderwerft auf Steinwerder zu den Landungsbrücken. Viele Schaulustige machten Fotos von der Überfahrt des Schiffes auf der Elbe.

Rumpf frisch angestrichen, Schäden am Schiff ausgebessert

Der Schiffsrumpf strahlt nun frisch gestrichen in Grün, Rot und Weiß. Außerdem wurden während des Werftaufenthalts die Verzierungen an Heck und Bug saniert und schadhafte Stellen am Unterwasserschiff ausgebessert.

Besichtigung wohl ab Dienstag wieder möglich

Nach der Rückkehr an den Liegeplatz müssen nun noch die Landanschlüsse gelegt werden - Strom, Wasser und Abwasser, Telefon und Internet. Wenn alles klappt, soll die "Rickmer Rickmers" ab Dienstag um 10 Uhr wieder für Besucherinnen und Besucher geöffnet sein.

Schlagwörter zu diesem Artikel Hamburger Hafen