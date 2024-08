Hamburg: Mädchen in der Elbe versunken - Suche erfolglos Stand: 08.08.2024 21:38 Uhr In Hamburg-Blankenese ist am Donnerstagnachmittag ein zehnjähriges Mädchen beim Baden in der Elbe untergegangen und offenbar ertrunken. Die Suche nach ihr blieb bis zum Abend erfolglos.

Das Kind war mit seinen Eltern am Donnerstagnachmittag am Elbstrand unterwegs. Auf Höhe des Wracks "MS Uwe" badete das Mädchen im Wasser und ging dann vor den Augen der Eltern unter. Mehrere Stunden lang suchten Retter von Feuerwehr, Polizei und DLRG nach der Zehnjährigen, gegen 20.50 Uhr wurde der Einsatz beendet. Nach Einschätzung eines Feuerwehr-Sprechers wird am Freitag nicht weitergesucht. Man müsse davon ausgehen, dass das Kind ertrunken sei, sagte er. "Wir sind alle sehr angefasst."

Hubschrauber, Boote und Taucher im Einsatz

Die Feuerwehr war am Nachmittag mit mehreren Booten und Tauchern angerückt. Auch die Polizei schickte ihre Taucher und den Hubschrauber "Libelle", um bei der Suche zu helfen. Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) war ebenfalls im Einsatz. Seelsorgende kümmerten sich um die Menschen, die den Vorfall beobachtet hatten.

Behörde warnt vorm Baden in der Elbe

Die Elbe ist am Unglücksort nicht besonders tief, aber es gibt zum Teil starke Strömungen und Strudel. Die Umweltbehörde warnt deshalb immer wieder vor dem Baden dort. Vor fast genau einem Jahr war an der gleichen Stelle ein 15-jähriger Junge ertrunken.

