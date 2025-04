Rettungsdienst in Wandsbek kommt oft später als vorgeschrieben Stand: 04.04.2025 11:48 Uhr In Hamburg-Wandsbek sind Rettungswagen bei Notfällen häufig nicht rechtzeitig vor Ort. Auch die Feuerwehr scheitert an der Acht-Minuten-Frist bei kritischen Einsätzen.

Nur in 43 Prozent der Notfälle blieben die Rettungswagen im vergangenen Jahr unterhalb der Acht-Minuten-Grenze. Bei Wohnungsbränden, die auch in dieser Frist erreicht werden müssen, schafft die Feuerwehr das ebenfalls nur in 52 Prozent der Einsätze. Das bestätigte die Feuerwehr Hamburg in dieser Woche bei einem Bezirksausschuss.

Immer mehr Baustellen behindern Einsatzkräfte

Zu den Gründen zählen immer mehr Baustellen auf wichtigen Anfahrtsstraßen, so die Feuerwehr Hamburg. Diese verzögerten die Fahrten sowohl zum Notfall oder Brand als auch zur Klinik. Außerdem seien Teile des großen Bezirks nicht in acht Minuten erreichbar.

Künftig soll das aber verbessert werden. Eine Maßnahme für den Bezirk: mehr Notfallwagen für Patientinnen und Patienten, die nicht in Lebensgefahr sind. Das sind allerdings keine vollwertigen Rettungswagen.

Neue Feuerwache soll schnellere Einsätze ermöglichen

Außerdem soll die neue Feuerwache in Hummelsbüttel die Eintreffzeiten dort und in benachbarten Stadtteilen verkürzen. Aber die Wache werde erst im Herbst 2030 in Betrieb genommen, sagte ein Feuerwehrsprecher auf Anfrage von NDR 90,3.

