Balkon-Absturz in Hamburg: Sechs Menschen verletzt Stand: 15.08.2024 15:56 Uhr Im Hamburger Stadtteil Langenhorn ist am Mittwochabend an einem Mehrfamilienhaus am Krohnstieg ein Balkon abgebrochen. Sechs Menschen stürzten in die Tiefe.

Der Unfall ereignete sich nach Angaben der Polizei gegen 21.40 Uhr. Anwohnerinnen und Anwohner berichteten, mehrere junge Leute seien offenbar gerade erst in die Wohnung eingezogen und hätten zunächst Möbel in den dritten Stock getragen. Als sie anschließend gemeinsam auf dem Balkon standen, habe es plötzlich gewaltig gerummst. Sechs Menschen im Alter von 18 bis 27 Jahren, die sich auf dem Balkon befanden, stürzten aus etwa neun Metern auf die Erde. Laut Polizei handelt es sich um fünf Männer und eine Frau. Ein 27-Jähriger sei lebensgefährlich verletzt worden. Nach Angaben der Feuerwehr wurden zwei weitere Personen mittelschwer und drei leicht verletzt. Alle Verletzten wurden in Krankenhäuser gebracht.

Mehrere Wohnungen geräumt - Balkone gesperrt

Der Balkon brach aber nicht vollständig ab, sondern klappte um 90 Grad nach vorn, sodass er an der Hauswand nach unten hing. Nach Angaben der Feuerwehr habe man sich entschieden, ihn nicht in der Nacht abzutragen, sondern erst später. Vier darunterliegende Wohnungen wurden vorsorglich geräumt. Alle Balkone des Gebäudes dürfen vorerst nicht mehr betreten werden, wie ein Polizeisprecher NDR 90,3 sagte. Die Balkone wurden laut Hausverwaltung vor sieben Jahren zuletzt saniert. Ein Sprecher der Feuerwehr erklärte, dass Balkone in der Regel rund 400 Kilo Gewicht pro Quadratmeter standhalten müssen.

Landeskriminalamt ermittelt zur Unfallursache

Ein Baustatiker soll nun das Gebäude und die Balkone überprüfen. Insgesamt waren rund 60 Feuerwehrleute und Mitarbeitende des Technischen Hilfswerks an dem Einsatz beteiligt. Bei dem Mehrfamilienhaus handelt es sich um einen großen Wohnblock an der Ecke Krohnstieg und Langenhorner Chaussee aus den 1960er oder -70er Jahren. Ermittlerinnen und Ermittler des Landeskriminalamts sollen die Ursache des tragischen Unfalls klären.

