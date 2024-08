Nach Balkon-Absturz in Hamburg: 27-Jähriger gestorben Stand: 20.08.2024 15:04 Uhr Am vergangenen Mittwoch war in Hamburg-Langenhorn ein Balkon abgebrochen - sechs Menschen stürzten mit in die Tiefe. Ein Mann ist jetzt im Krankenhaus gestorben.

Rund eine Woche lang hatten Ärzte und Ärztinnen um das Leben des 27-Jährigen gekämpft. Nun erlag er seinen schweren Verletzungen, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.

Bei Umzug geholfen

Der junge Mann hatte am vergangenen Mittwoch bei einem Einzug in Langenhorn geholfen. Gemeinsam mit ein paar Freunden hatte er Möbel in die Wohnung im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses am Krohnstieg getragen. Als sie für eine Pause auf den Balkon traten, sackte dieser ab und klappte nach unten.

Ursache für Abbruch immer noch unklar

Fünf Männer und eine Frau im Alter von 18 bis 27 Jahren stürzten mehrere Meter tief. Zwei von ihnen liegen noch immer im Krankenhaus. Sie schweben einer Sprecherin zufolge aber nicht in Lebensgefahr. Weshalb der Balkon absackte, versucht das Landeskriminalamt noch herauszufinden. Die Polizei ermittelt. Bei dem Mehrfamilienhaus handelt es sich um einen großen Wohnblock aus den 1960er-Jahren.

