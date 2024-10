Stand: 31.10.2024 17:15 Uhr Insolvente Signa-Gruppe: Angestrebter Sanierungsplan abgelehnt

Die Luxusimmobilien-Gesellschaft der insolventen Signa-Gruppe wird endgültig in den Konkurs geschickt. Der Oberste Gerichtshof in Österreich hat den angestrebten Sanierungsplan durch einen Treuhänder abgelehnt. Damit ist unter anderem der Weg frei für einen Verkauf des Elbtowers. Der Insolvenzverwalter des Bauprojekts in der Hamburger Hafencity ist zuversichtlich, noch in diesem Herbst einen neuen Investor präsentieren zu können.

