Impfpflicht im Pflegebereich wird nicht umgesetzt

Die seit Mitte März geltende einrichtungsbezogene Corona-Impfpflicht wird nach einem Bericht der "Bild am Sonntag" deutschlandweit kaum durchgesetzt. In Hamburg seien fast 5.000 Menschen im Pflegebereich ungeimpft. Die Behörden von Hamburg, Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz hätten dabei mit jeweils über 1.000 noch die meisten Sanktionen erlassen, hieß es. In Bayern etwa gebe es 56.000 Impfpflichtige ohne Impfnachweis, aber kaum Konsequenzen. | Sendedatum NDR Hamburg Journal: 17.07.2022 19:30

