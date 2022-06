Hunderte beim Motorradgottesdienst im Hamburger Michel Stand: 12.06.2022 12:13 Uhr Nach zwei Jahren Corona-Pause findet der Motorradgottesdienst - kurz MOGO - in der Hamburger Hauptkirche St. Michaelis heute wieder statt.

Der Michel ist gut gefüllt, als die Bischöfin im Sprengel Hamburg und Lübeck, Kirsten Fehrs, den Gottesdienst um 12 Uhr mit einem Grußwort eröffnet. Etwa 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind dafür in die Hamburger Innenstadt gekommen. Und einige Nachzüglerinnen und Nachzügler fahren auch kurz danach noch auf den Vorplatz der Kirche. Dort kann der Gottesdienst über Lautsprecher verfolgt werden.

Das Motto der Veranstaltung lautet in diesem Jahr "Du.Wir.Zusammen". Vor und nach dem Gottesdienst gibt es bis 15 Uhr ein Rahmenprogramm auf dem Michel-Vorplatz. Rund 100 ehrenamtliche Helferinnen und Helfer sind bei der Veranstaltung im Einsatz.

Motorradkorso fällt aus

Auf den traditionellen Motorradkorso nach Buchholz in der Nordheide müssen die Bikerinnen und Biker in diesem Jahr aber verzichten. Der MOGO-Verein hätte dafür bereits im Dezember die finale Planung vorlegen müssen und allein 30.000 Euro für Absperrmaßnahmen und Terrorschutz ausgeben müssen, erklärte Lemke. Damals sei aber nicht mal klar gewesen, ob der MOGO überhaupt würde stattfinden dürfen. Um die finanzielle Basis für die kommenden Jahre zu sichern, will der Verein jetzt einen Förderkreis aufbauen. Zur 40. Auflage des Hamburger MOGO im kommenden Jahr soll der Motorradkorso wieder nach Buchholz rollen.

Zwei Jahre Online-Gottesdienst

In den beiden vergangenen Jahren konnte der Verein Hamburger MOGO in der Nordkirche nur im Internet übertragene Gottesdienste ohne Gemeinde feiern. "Dass wir in Gemeinschaft wieder einen großen Gottesdienst im Michel erleben können, mit echter Begegnung und toller Musik, das berührt mich sehr", erklärte Bischöfin Fehrs.

