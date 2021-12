Hunderte Hafenarbeiter demonstrieren in Hamburg

Stand: 11.12.2021 15:06 Uhr

Rund 500 Hafenarbeiterinnen und -arbeiter haben sich nach Angaben der Gewerkschaft ver.di am Sonnabend in Hamburg an einer Demonstration gegen den Abbau von Arbeitsplätzen und für die Sicherung von Tarifen beteiligt.