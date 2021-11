Hopfenmarkt: Erste Pläne für Umgestaltung vorgestellt Stand: 12.11.2021 17:44 Uhr Der Hopfenmarkt neben der Ruine der Nikolai-Kirche wird umgebaut. Die noch als Parkplatz genutzte Fläche bekommt ein neues Gesicht. Außerdem soll dort unterirdisch ein archäologisches Museum entstehen.

Zu Fuß die Treppe runter ins frühe Mittelalter - das soll in wenigen Jahren in Hamburg möglich sein: Unterm Hopfenmarkt lässt der Senat die 1.000 Jahre alte "Neue Burg" freilegen. Die Anfänge Hamburgs werden so für alle zugänglich.

Der Direktor des Archäologischen Museums Hamburg und Hamburgs Landesarchäologe Rainer-Maria Weiss schwärmte bei der Vorstellung des Vorhabens am Freitag: "Hier drunter befindet sich ein weitgehend unbekannter Schatz: Die größte Burganlage der damaligen Zeit in Norddeutschland. Die 'Neue Burg' hat einen Durchmesser von über 170 Metern." Sie besteht nicht aus Stein, sondern aus einem sechs Meter hohen Erdwall. Der wird freigelegt und überdacht - teils mit Beton, teils womöglich mit Glas. So soll unterirdisch ein sogenanntes "Archäologisches Fenster" entstehen.

Vom Parkplatz zum Ort zum Verweilen

Mit den Parkplätzen am Hopfenmarkt sei Schluss, sagte Stadtentwicklungssenatorin Dorothee Stapelfeldt (SPD): "Das wollen wir ändern. Wir wollen, dass der Hopfenmarkt wieder zu einem Platz wird, der eine hohe Aufenthaltsqualität hat, wo man gerne verweilt. Wir loben einen Wettbewerb aus." Ab Januar sollen 30 internationale Planungsbüros ihre Entwürfe für die Neugestaltung des einst zentralen Stadtplatzes vorlegen. Nächsten Sommer wird dann entschieden, wie Hamburgs "Archäologisches Fenster" aussieht.

