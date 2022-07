Hitze in Hamburg: Temperaturrekord von 1992 übertroffen Stand: 20.07.2022 17:27 Uhr Heute ist es noch einmal heiß in Hamburg, bevor es am Donnerstag abkühlen soll. Laut Deutschem Wetterdienst (DWD) wurde ein neuer Temperaturrekord gemessen.

Der bisherige Höchstwert stammt laut DWD aus dem August 1992. Damals wurden in der Hansestadt 37,3 Grad Celsius gemessen. Die für den Rekord ausschlaggebenden Werte kommen von der Messstation Fuhlsbüttel. Für 14.30 Uhr meldete der DWD an der Station Fuhlsbüttel 38,4 Grad Celsius und für Neuwiedenthal sogar 39,0 Grad Celsius. Da die höchsten Tageswerte normalerweise erst am späten Nachmittag erreicht werden, könnte es sogar noch höher gehen.

Erhöhtes Einsatzaufkommen im Rettungsdienst

Die Polizei verzeichnete ein "unauffälliges und eher unterdurchschnittliches Einsatzgeschehen" in der Stadt, wie ein Sprecher sagte. Trotz trockener Böden, Felder und Wälder gab es auch bei der Hamburger Feuerwehr zunächst keine Hitze-Großeinsätze. "Wir haben bislang keine hitzebedingten größeren Brände", sagte ein Sprecher. Die Feuerwehr-Rettungskräfte auf den Krankenwagen hätten dagegen alle Hände voll zu tun. Schon am Dienstag habe es ein erhöhtes Einsatzaufkommen im Rettungsdienst gegeben. Er hoffe auf die Besonnenheit der Bürgerinnen und Bürger, die an so heißen Tagen viel trinken, die Sonne meiden und wenig Aktives machen sollten, so der Feuerwehrsprecher.

Warnung vor offenem Feuer

Zudem rät die Feuerwehr explizit von offenem Feuer ab. "Wir haben beim Grasland-Feuerindex und Waldbrand-Gefahrenindex gerade eine sehr hohe Stufe." Achtlos weggeschnippte Zigaretten oder Grillen im Wald könnten Feuer verursachen.

Donnerstag Abkühlung erwartet

Eine erste Abkühlung für den Norden sollte es am Donnerstag geben. Dann nähert sich laut DWD langsam ein Tiefausläufer, der zum Ende der Nacht Regen mit sich bringt. "Im Tagesverlauf sind dann örtlich auch Gewitter mit Starkregen und stürmischen Böen möglich", sagte Bauditz. Dabei bleibt es bei bis 25 Grad in Hamburg sommerlich warm.

Am Dienstag in Hamburg 34 Grad gemessen

Bereits am Dienstag hatten viele Hamburgerinnen und Hamburger Abkühlung in den Parks, an Alster und Elbe oder in der Eisdiele. Kühlenden Wind oder kurze Sonnenpausen durch Wolken gab es kaum, denn der Wind wehte nur schwach und der Himmel blieb strahlend blau. Der Spitzenwert in der Hansestadt wurde laut DWD mit 34 Grad Celsius am Flughafen und in der Siedlung Neuwiedenthal erreicht.

