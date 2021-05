Haus in Barmbek bei Explosion zerstört Stand: 31.05.2021 08:51 Uhr Großeinsatz der Hamburger Feuerwehr im Stadtteil Barmbek-Süd: In einem Haus hat es am frühen Montagmorgen eine Explosion gegeben.

Das Gebäude in der Hamburger Straße, in dem verschiedene Gewerbe Büros nutzen, ist stark beschädigt. Ein Großteil des Dachs wurde zerstört, Trümmerteile lagen herum. Ein Mann wurde lebensgefährlich verletzt und in ein Krankenhaus gebracht. Er hatte sich vermutlich im ersten Obergeschoss des Hauses aufgehalten. Rund 100 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um den Brand zu löschen. Die Nachlöscharbeiten dauern an.

Ursache der Explosion noch unklar

Die Explosion soll sich gegen 4.30 Uhr ereignet haben. Anwohnerinnen und Anwohner hörten einen lauten Knall. Sie spürten die Druckwelle nach der Detonation. Wodurch die Explosion verursacht wurde, ist noch unklar. Im dem Haus verläuft keine Gasleitung.

Sperrung der U-Bahn-Linie 3

Die Hamburger Straße wurde gesperrt. Wegen der Lösch- und Aufräumarbeiten verkehrt die U-Bahn-Linie 3 zwischen Mundsburg und Barmbek nicht, wie die Hochbahn per Twitter mitteilte. Es wurde ein Ersatzverkehr mit Bussen und Taxis eingerichtet.

