Stand: 14.03.2024 16:33 Uhr Harburg: Polizei stellt bei Durchsuchungen Heroin sicher

Die Hamburger Polizei ist gegen mutmaßliche Drogenhändler vorgegangen. Beamtinnen und Beamte durchsuchten am Dienstag mehrere Wohnungen in Harburg, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Die Einsatzkräfte fanden insgesamt 3,5 Kilogramm Heroin, rund 55.000 Euro Bargeld und mehrere Handys. Tatverdächtig sind ein 60-Jähriger und sein 39-jähriger Komplize.

