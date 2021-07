Hamburgs Verkehrssenator verteidigt leeres Fahrradparkhaus Stand: 31.07.2021 07:18 Uhr Hamburgs Verkehrssenator Anjes Tjarks (Grüne) hält das leer stehende Fahrradparkhaus am U-Bahnhof Kellinghusenstraße nicht für eine Fehlinvestition. Das meint nämlich der Steuerzahlerbund. Tjarks hatte das drei Millionen Euro teure Gebäude Ende Mai eingeweiht.

Bei der Eröffnung sprach der Verkehrssenator von einem wegweisenden Zukunftsprojekt. Doch bei Stichproben von NDR 90,3 verloren sich tagsüber nur ein bis fünf Räder in dem riesigen Bau. Platz ist dort für 600 Räder. Tjarks ficht das nicht an: "Ich glaube, dass die Bedarfsplanung da einwandfrei ist. Der Öffentliche Nahverkehr wird momentan wegen Corona nicht so stark frequentiert. Wir haben Sommer, da fahren die Leute durch."

Vor zehn Jahren standen 400 Räder an der Kellinghusenstraße, allerdings auch viele Rostlauben. Damals gab es aber nur 200 Plätze. Jetzt kommen an der U-Bahnstation Kellinghusenstraße zu den 600 Innenplätzen noch 400 Außenstellplätze hinzu.

Weitere Fahrradparkhäuser geplant

Der Verkehrssenator bittet um Geduld und nennt als Beispiel das Fahrradparkhaus Bergedorf: "Diese 500 Plätze sind voll. Auch da hat es einen kleinen Moment gedauert, nämlich vier bis fünf Jahre, bis das Fahrradparkhaus tatsächlich voll war." Ein Autoparkhaus hätte das Fünffache gekostet. Tjarks hält an seinem Plan fest, weitere Fahrradparkhäuser zu bauen - das nächste am Schlump. Insgesamt sollen in diesem Jahrzehnt noch 14.000 Stellplätze in Hamburg geschaffen werden. Grundlage dafür ist das Bike+Ride-Konzept, das 2015 der Senat ins Leben gerufen hatte. Zurzeit gibt es in Hamburg etwa 26.000 Stellplätze.

Auch bei den geschützen Fahradspuren geht es weiter. Im kommenden Jahr werden sie auf der Königstraße in Altona gebaut - zulasten von Autospuren.

