Hamburgs Tierheim Süderstraße soll saniert werden

Stand: 16.03.2022 16:42 Uhr

Das Tierheim an der Süderstraße in Hamburg-Hamm ist in einem schlechten Zustand. Das Katzenhaus ist seit letztem Sommer wegen akuter Einsturzgefahr gesperrt. Grüne und SPD wollen jetzt mit rund 400.000 Euro die Sanierung voranbringen.