Hamburger demonstrieren für Weiterführung von Sprach-Kitas Stand: 19.10.2022 20:52 Uhr Die Bundesregierung fördert die sprachliche Bildung an Kitas - ein Förderprogramm für Kinder, die nicht gut Deutsch sprechen. Aber bald soll damit Schluss sein. Erzieherinnen und Erzieher, Eltern und Kita-Kinder haben am Mittwoch bundesweit protestiert.

Spielerisch Deutsch lernen: Die Kinder in der Kindertagesstätte "Luisito" in Hamburg werden von einer zusätzlichen Sprach-Fachkraft unterstützt, finanziert durch das Sprach-Kita-Förderprogramm des Bundes. In Hamburg profitiert etwa jede vierte Kita davon. Deutschlandweit gibt es knapp 7.000 solcher Einrichtungen. In der Kita "Luisito" haben 90 Prozent der Kinder einen Migrationshintergrund. "Es ist einfach superwichtig, weil Sprache für den Alltag und das ganze Leben ein Grundbaustein ist und desto früher die Kinder damit lernen, damit leben können, um so einfacher wird es für sie", so Sprachfachkraft Liane Da-Cruz-Prior.

Sprach-Kitas: 280.000 Menschen unterschreiben Petition

Doch das Bundesfamilien-Ministerium hatte angekündigt, das seit 2016 bestehende Programm am Ende des Jahres einzustellen. Dagegen haben bundesweit online fast 280.000 Menschen eine Petition unterschrieben. Deutsch von Klein auf gut zu lernen: angesichts der steigenden Zahl von Geflüchteten wichtiger denn je. "Ausgerechnet in der derzeitigen Situation ist das eine große Torheit, das auslaufen zu lassen. Hier in den Hamburger Kitas tut das gute Arbeit", sagte Martin Helfrich, Sprecher der Sozialbehörde Hamburg.

Bund und Länder wollen über Fortführung verhandeln

Nach den Demonstrationen in ganz Deutschland, auch in Hamburg, für die Fortführung des Programms kündigte das Bundes-Familienministerium bereits an, die Sprach-Kitas für weitere sechs Monate fördern zu wollen. "Das Verschafft uns ein wenig Luft, ist aber noch keine Lösung und es ist wichtig, dass Bund und Länder sich einigen, wie es weitergeht", so Sara Stüber vom Kita-Verband "Kindermitte e.V.". In den kommenden Wochen wollen Bund und Länder weiter über eine Fortführung verhandeln.

