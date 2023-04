Hamburger Zoll stellt fast eine Tonne Kokain sicher Stand: 14.04.2023 17:12 Uhr Der Zoll hat erneut eine riesige Menge Kokain im Hamburger Hafen sichergestellt. In einem Container mit Kaffee fanden Fahnderinnen und Fahnder fast eine Tonne der Droge.

Nach einer Risikobewertung hatte der Zoll vier Container ins Auge gefasst, die Ladung kam Anfang der Woche aus Brasilien. Am Dienstag wurde sie genauer untersucht. Gleich im ersten Container gab es einen Volltreffer: Die Fahnderinnen und Fahnder entdeckten 23 Pakete mit insgesamt 920 Kilogramm Kokain. "Mit Hochdruck arbeiten wir jetzt an der Identifizierung der Täter", sagte ein Sprecher des Zollfahndungsamtes Hamburg am Freitag. Die Kontrolle der anderen drei Container läuft derzeit noch.

Zoll: Großer Schlag gegen Rauschgiftkriminalität

Der Zoll spricht von einem großen Schlag gegen die Rauschgiftkriminalität. Die weiteren Ermittlungen werden gemeinsam mit dem Landeskriminalamt Hamburg geführt.

Im vergangenen Jahr wurden laut Zoll insgesamt rund zehn Tonnen Kokain in Hamburg sichergestellt, 2021 war es sogar fast doppelt so viel. Darunter war auch die europaweite Rekordmenge von 16 Tonnen Kokain, die in Blechkanistern mit Spachtelmasse versteckt war, der Schwarzmarktwert lag bei über zwei Milliarden Euro.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | NDR 90,3 Aktuell | 14.04.2023 | 17:00 Uhr