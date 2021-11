Hamburger Verbraucherschutzbehörde warnt vor illegalem Welpenhandel Stand: 29.11.2021 19:34 Uhr Es ist ein Geschäft, das in Corona-Zeiten geradezu boomt, das aber illegal ist. Es geht um den Handel mit Welpen. Die Behörde für Justiz und Verbraucherschutz startet nun eine Aufklärungskampagne.

Für Hamburgs Verbraucherschutzsenatorin Anna Gallina (Grüne) ist die Sache ganz klar: "Illegaler Welpenhandel ist ein schmutziges Geschäft auf Kosten der Tiere." In Pandemie-Zeiten haben sich viele in Hamburg einen jungen Hund angeschafft. Oft nach einem Angebot aus dem Internet. Welpen, die krank und ohne gültige Papiere über die Grenze geschmuggelt werden. Gallina: "Oft sind diese Tiere tagelang eingepfercht in Käfigen. Bei der Übergabe der Welpen müssen wir häufig feststellen, dass das anonym erfolgt." Viele der kleinen Hunde landen dann schnell im Tierheim - ausgesetzt oder abgegeben. In diesem Jahr waren es schon fast 100.

Worauf ist beim Kauf junger Hunde zu achten?

Mit Plakaten in der Stadt, in Tierarztpraxen und Zootierhandlungen sowie in den sozialen Netzwerken will die Behörde vor dem illegalen Welpenhandel warnen. Zusätzlich gibt es auf der Internetseite www.hamburg.de/welpenkauf eine ausführliche Checkliste, die erklärt, worauf beim Kauf von jungen Hunden zu achten ist.

