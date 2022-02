Hamburger Sturmflut: Die Politik und das Katastrophenmanagement Stand: 09.02.2022 09:30 Uhr Die Sturmflut 1962 hat im Norden und in Hamburg viele Opfer gefordert. Ein solches Ereignis ist für die Politik, das Gemeinwesen und auch für die Medien eine nicht alltägliche Herausforderung.

Am Abend des 16. Februar 1962 kehrt Polizeisenator Helmut Schmidt nach Hamburg zurück. Er hatte auswärtig zu tun. Über den Abend wird er später sagen: "Ich bin ziemlich sicher, dass ich erst Freitagabend mit dem PKW von Berlin zurückgefahren bin. Ich erinnere mich an die Rückfahrt, weil es sehr stürmisch war. Sehr schlechtes Wetter. Bäume fielen über die Chaussee - entwurzelt. Außerdem goss es vom Himmel und die Rückfahrt war schwierig und hat lange gedauert. Ich wohnte damals wie heute noch in Langenhorn. Das ist im Norden Hamburgs, nördlich des Flughafens und ich muss ungefähr um 23 oder 24 Uhr zu Hause angekommen sein. Und fand zu Hause vor: ein Ehepaar, das ich aus dem Krieg kannte, aus Bernau bei Berlin. Ich wusste nicht, dass sie an diesem Tage ankommen würden. Ich war voller Freude, sie zu sehen und das gab eine große Wiedersehensfeier. Dass gleichzeitig in Hamburg eine Katastrophe passierte, habe ich nicht gemerkt!"

AUDIO: Sturmflut 1962: Katastrophenmanagement in Hamburg (5 Min) Sturmflut 1962: Katastrophenmanagement in Hamburg (5 Min)

Bereits in der Nacht meldet der Polizeifunk die ersten Deichbrüche: "Michel - in Hamburg-Neuenfelde: Deichbruch auf einer Strecke von 600 Meter, zirka sieben bis acht Mark mit einer Länge von 50 Metern. Wir benötigen dringend Kräfte, die den Deichbruch eindämmen können. Bitte kommen, wenn verstanden!"

Am Morgen des 17. Februar kehrt Polizeisenator Helmut Schmidt in seine Behörde zurück. Die Polizeibehörde ist im DAG-Haus (jetzt Brahms Kontor) am heutigen Johannes-Brahms-Platz untergebracht. Hier werden jetzt am Morgen des 17. Februar die Entscheidungen getroffen. Damals entsteht die Legende des Machers, des zupackenden Politikers Helmut Schmidt, der in der Krise kühlen Kopf behält und entscheidet.

Katastrophenstab in Hamburg auf Ernstfall vorbereitet

Aus der Situation von damals hat Hamburg gelernt. Heute arbeitet ein zentraler Katastrophenstab in der Innenbehörde vorausschauend und ist im Falle des Falles sofort bereit, Entscheidungen zu treffen. Im Büro im sechsten Stock der Innenbehörde am Johanniswall finden sich im Ernstfall alle Beteiligten ein. Leiter des zentralen Katastrophenstabs ist Michael Vorwerk. Der Ernstfall, das ist der Katastrophenfall.

"Der Katastrophenfall ist legal definiert. Er steht im Katastrophenschutzgesetz und bezeichnet eine Situation, wo wir mit den Mitteln des täglichen Dienstes von unseren Kräften im Raum, Polizei und Feuerwehr, aber auch in Fachbehörden nicht mehr auskommen. Das heißt, diese verstärkt werden müssen zur Beseitigung einer Störung für die öffentliche Sicherheit und Ordnung."

Die Definition ist unter anderem, dass es sich um ein Schadensereignis handelt und auch eine behördenübergreifende Koordination erforderlich ist. "Dann sprechen wir nach dem Katastrophenschutzgesetz auch von einer Katastrophe."

Katastrophenfall betrifft viele möglichen Ereignisse

Dieser Ernstfall tritt bei schwersten Sturmfluten ein, betrifft aber auch andere "Schadenseregnisse", die in der Luft, am Boden, auf dem Wasser oder Schienen passieren. In Hamburg werde Katastrophenschutz traditionell eng mit dem Thema Sturmflut verbunden, so Vorwerk.

Um schnell einsatzbereit zu sein, wird in der Behörde die entsprechende Infrastruktur vorgehalten und auch die Mitarbeiter des Stabes sind vorbereitet, erklärt er.

"In erster Linie Arbeitsplätze, die notwendige Technik dafür, auch mit Redundanz-System für besondere Lagen, die es erforderlich machen, auf Rückfallstufen zurückzugreifen. Das fängt bei der Ersatzstrom-Pufferung an, geht aber auch über eigene Datennetze, Telefonnetze, falls es da zum großflächigen Ausfall kommt. Darüber hinaus halten wir natürlich Menschen vor, die ausgebildet sind, die wissen, was sie tun. Wir planen hier auch die Kommunikationswege, damit wir im Einsatzfall handlungssicher sind."

Auch die Tage nach der Katastrophe sind Bewährungsprobe

Nicht nur die Nacht, sondern auch die Tage nach der Sturmflut 1962 werden damals zur Bewährungsprobe.

VIDEO: Die Sturmflut 1962 (44 Min)

"Eines der größten Probleme schon im Lauf des allerersten Tages war doch, was machen wir mit den Leichen? Wir fischten doch die Menschen als Leichnam, zum Teil. Ein anderes Problem war: Was machen wir mit denen, die wir gerettet haben? Wo tun wir die hin? Ein drittes Problem war: Was machen wir mit denen, die da noch überall auf den Dächern ihrer Behelfsheime und ihrer Wohnblocks auf Wilhelmsburg saßen und weder was zu Essen hatten, noch etwas zu Trinken, kein Wasser hatten", sagt der damalige Krisenmanager Helmut Schmidt Jahre später.

Es waren Improvisation und schnelle Entscheidungen gefragt. Was man daraus für heute lernen kann, erklärt Frank Roselieb. Er ist Direktor des Kieler Instituts für Krisenforschung. Zum Beispiel über der Zeitpunkt der öffentlichen Warnungen.

"Eigentlich sind diese Kipppunkte, an denen man entscheiden muss, in diesen ganzen Hochwasser-Plänen, recht klar festgelegt, wenn sie aktuell beispielsweise nach Rheinland-Pfalz blicken zur Ahr-Flut. Da wurde am Katastrophentag, also am Mittwoch 14. Juli 2021 vom Landratsamt um 17:17 Uhr die höchste von fünf Warnstufen ausgerufen. Das war die Farbe Lila. Und das Ganze hat man dann sogar verbunden mit dem Hinweis Achtung: Wir werden absehbar eine Verdoppelung haben. Also Lila mal zwei, was die Fluthöhen angeht. Und trotzdem hat beispielsweise der Landrat im Kreis Ahrweiler erst rund sechs Stunden später gewarnt, also um 23:09 Uhr."

Andere Landkreise haben den Katastrophenalarm dann schon deutlich früher ausgelöst. Und damit sei diese Warnmeldung für die Menschen viel zu spät gekommen, um überhaupt noch irgendetwas zu machen. Entscheidend sei bei diesem Katastrophenalarm, also dieser höchsten denkbaren Stufe eines Krisenfalls, dass man immer zwei Komponenten habe: "Sie haben zum einen die Katastrophen-Kommunikation, das heißt, sie informieren die Menschen, da kommt was Dramatisches auf euch zu. Sie geben auch Verhaltenshinweise. Und auf der anderen Seite werden Sie auch vom Management her unterstützt, das heißt die Bundespolizei, Soldaten kommen dazu, um einfach dort zu helfen. Wenn sie das um 23:09 Uhr machen, dann schlafen die Menschen und sehen weder Fernsehen, wo dann Laufbänder durchlaufen könnten, noch hören sie Radio."

Katastrophen-Voralarm in Schleswig-Holstein eingesetzt

In Schleswig-Holstein geht das Krisenmanagement daher einen etwas anderen Weg, sagt Roselieb. "Bei uns gibt es neben diesem Katastrophenalarm auch den Katastrophen-Voralarm. Den kann man auch bei deutlich niedrigeren Warnstufen auslösen. Man muss auch dazu sagen - ich mache den Job seit fast 25 Jahren - ich habe noch nie einen Fall erlebt, bei dem ein Oberbürgermeister oder ein Landrat wegen zu früher Warnung der Bevölkerung vom Amt abtreten musste. Was passiert, wenn sie es dann zu spät machen? Das erleben Sie gerade im Ahrtal! Und deswegen ist jeder Landrat, jeder Oberbürgermeister gut beraten, lieber einmal zu früh als einmal zu spät zu warnen!"

Auch Maik Vorwerk und seine Kollegen blicken aktuell ins Ahrtal. Um der Frage nachzugehen, was man hier im Norden vom Katastrophenmanagement des Hochwassers an der Ahr lernen und möglicherweise besser machen kann. "Die Ermittlungen dauern noch an. Die Nachbereitung ist immer noch im Gange. Ich bin mir sicher, wenn es da Ergebnisse gibt, dann werden wir sehr, sehr interessiert darauf gucken und schauen, welche Hinweise wir übernehmen können, wo wir in Hamburg vielleicht mal hingucken können, um vielleicht noch besser zu werden."

Gute Krisenkommunikation durch Vorkehrungen

Krisenforscher Frank Roselieb definiert eine gute Krisenkommunikation so: "Für gute Krisenkommunikation brauchen Sie eigentlich immer drei Dinge: Sie brauchen zum einen eine Art Reputationspolster, zum zweiten klare Botschaften und drittens die richtigen Sender. Also immer die Antwort auf die Frage: Wer sagt mir eigentlich, was ich jetzt tun soll?"

AUDIO: Hamburger Hafenkonzert: Sturmflut 1962 - Krisenkommunikation (5 Min) Hamburger Hafenkonzert: Sturmflut 1962 - Krisenkommunikation (5 Min)

Beim Reputationspolster sei es so, dass man vor der Krise bereits Vorkehrungen trifft und darüber auch kontinuierlich informiert. In Hamburg sehe man das beispielsweise durch die regelmäßigen Deichverteidigungsübungen, die durchgeführt werden. Auch der Sirenenprobealarm Ende September, also zu Beginn der Sturmflutsaison, gehöre zur guten Vorbereitung. "Damit wird den Menschen klar, ja, jetzt beginnt die Phase, wo ich wieder ein bisschen aufpassen muss."

Ein Problem sei heute aber, dass es nicht mehr ausreiche, einfach eine Sirene auszulösen oder nur zu sagen, was die Bevölkerung tun solle. "Die Menschen benötigen weitaus mehr Informationen. Bei der Sirene war es früher so: Da hatten sie Ihr Telefonbuch, da standen die Sirenen-Signale drin. Das gibt es heute nicht mehr. Also hat man sich überlegt, okay, wir müssen auch die Verhaltensinformation mitschicken. Das macht man über die Warn-Apps. Die müssen aber auch dann funktionieren. Und beim Sender ist das immer zweigeteilt: Sie brauchen einerseits die Massenmedien, also auch den Norddeutschen Rundfunk, der dann schnell informieren muss. Wenn der sagt: 'Nee, wir prüfen lieber noch mal gegen, und wir fragen noch mal die und die', wird das nicht funktionieren."

Das wichtige ist für Frank Roselieb, dass man solche Botschaften der Behörden zügig verbreiten müsse, "sonst würden irgendwann Telegram oder Facebook zu Massenmedien."

In der Krise auf erfahrene Verantwortliche setzen

Der zweite Punkt ist laut Roselieb: "Man sollte natürlich auch in der Krise keine neuen Köpfe platzieren. Da war das bei der Pandemie gut, dass wir eine durchaus im Amt bewährte Bundesregierung hatten, die hat ja davor schon einige Krisen bewältigen müssen. Und das macht man eben auf kommunaler, auf regionaler Ebene auch so. Da haben sie ihre Feuerwehr, ihre Polizei, ihr technisches Hilfswerk. Die sind als Sender der Krisenkommunikation recht glaubwürdig."

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Hamburger Hafenkonzert | 13.02.2022 | 06:00 Uhr