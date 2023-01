Hamburger Reederei Hapag-Lloyd erwirtschaftet Rekord-Gewinn Stand: 31.01.2023 13:25 Uhr Die Hamburger Container-Reederei Hapag-Lloyd hat ihren Gewinn im vergangenen Jahr in etwa verdoppelt. Insgesamt hat das Unternehmen vom Ballindamm einen Vorsteuergewinn in Höhe von rund 17,5 Milliarden Euro erwirtschaftet. Davon profitiert auch die Stadt Hamburg.

Außergewöhnlich nennt Hapag-Lloyd den Milliardengewinn. Es sei ein neuer Rekord in der 175-jährigen Geschichte der Hamburger Reederei. Insgesamt seien im vergangenen Jahr 17,5 Milliarden Euro erzielt worden, teilte die Reederei am Dienstag in Hamburg mit. Im Jahr zuvor lag der Gewinn vor Steuern und Zinsen noch bei 9,4 Milliarden Euro - nach 1,3 Milliarden Euro 2020. Hapag-Lloyd hat besonders vom Nachfrage-Boom während der Corona-Pandemie profitiert. Gleichzeitig war der Schiffsraum knapp, weil viele Schiffe ihre Fahrpläne nicht einhalten konnten.

Nachfrage rückläufig - Schiffsstaus lösen sich auf

Die Frachtraten - also die Preise, die Kunden für den Transport ihrer Container bezahlen - haben sich vervielfacht. Das macht sich auch deutlich beim Gewinn bemerkbar. "Solche Rekorde werden wir wahrscheinlich nicht noch einmal erleben", sagte Hapag-Lloyd-Chef Rolf Habben Jansen schon vor einigen Wochen. Inzwischen geht die Nachfrage auch bereits deutlich zurück, die Schiffsstaus lösen sich auf.

Dividende in Milliardenhöhe für die Stadt Hamburg

Unter dem Strich kann Hamburg aber auf eine Dividende in Milliardenhöhe für das vergangene Jahr hoffen. Die Stadt ist einer der größeren Anteilseigner - hinter dem Logistikunternehmer Klaus-Michael Kühne und chilenischen Aktionären.

