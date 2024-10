Stand: 30.09.2024 18:32 Uhr Hamburger Rechnungshof: Jäger löst Schulz als Präsident ab

Die Leitung des Hamburger Rechnungshofes übernimmt zum 1. Oktober Manfred Jäger. Der 1965 geborene Jurist saß von 2004 bis 2008 für die CDU in der Bürgerschaft und war danach Staatsrat. Seit 2011 arbeitete er als Richter am Sozialgericht, seit 2017 auch am Landesverfassungsgericht. Der bisherige Präsident, Stefan Schulz, wurde am Montag in den Ruhestand verabschiedet. Schulz war mehr als zwölf Jahre im Amt und damit länger als jeder andere Rechnungshofpräsident vor ihm.

