Hamburger Impfzentrum nimmt am Dienstag den Betrieb auf

Stand: 04.01.2021 07:24 Uhr

Am Dienstag nimmt in Hamburg das Impfzentrum in den Messehallen den Betrieb auf. Nach den Bewohnern in den Alten- und Pflegeheimen und dem Personal in Krankenhäusern und Kliniken sind die Beschäftigten der ambulanten Pflegeeinrichtungen dran.