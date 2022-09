Hamburger Hafengeburtstag endet mit Auslaufparade und Live-Musik Stand: 18.09.2022 16:58 Uhr Die Auslaufparade mit knapp 100 Schiffen bildete den Abschluss des 833. Hamburger Hafengeburtstags. Bis heute Abend gibt es noch Live-Musik auf der NDR-Bühne zu sehen.

Bis Sonntagabend kann auf der Flaniermeile weiter gefeiert werden. Der heutige Höhepunkt des letzten Tags des Hafengeburtstags war die große Auslaufparade, mit der sich zahlreiche Schiffe vom Hafengeburtstag verabschiedet haben. Zuvor hatten Zoll und Marine spektakuläre Wendemanöver auf der Elbe vorgeführt. Trotz Regenschauern standen auch heute zehntausende Menschen an der Hafenkante und bewunderten die zahlreichen Schiffe bei der traditionellen Auslaufparade am Nachmittag. Auf der NDR-Bühne trat die Gruppe Truck Stop auf, Auftritte von United 4 und The Rattles folgen am Nachmittag und Abend.

Weniger Schiffe und weniger Publikum

Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) zog am Sonntag eine positive Bilanz des Hafengeburtstages. Zwar kamen wegen der kurzfristigen Einladung für September weniger Schiffe als in früheren Jahren. Aber rund 800.000 Menschen besuchten das Fest und ließen sich auch durch das wechselhafte Wetter nicht abschrecken. Sonst kamen allerdings nach Angaben Westhagemanns über eine Millionen Menschen zu der Veranstaltung, die diesmal statt im Mai im September stattfand. Er dankte auch den vielen ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern, die die Veranstaltung erst möglich gemacht hätten.

Lichtermeer am Sonnabend

Der Sonnabend ging mit einem Zuschauermagnet zu Ende: Um 21.45 Uhr waren die Schiffssirenen in weiten Teilen der Stadt zu hören: Mit diesem lang anhaltenden Ton endete die Show "Hamburgs Lichtermeer". Im Zentrum stand ein Feuerwerk an Bord eines Aida-Kreuzfahrtschiffes. Außerdem standen seit dem Nachmittag Musiker und Musikerinnen auf zehn Bühnen des Hafengeburtstages. Hamburg Voices sowie Jeden Tag Silvester standen bereits auf der Bühne, ebenso Tonbandgerät, Roachford und Cosmopauli.

Schlepperballett mit viel Regen

Am Sonnabendnachmittag haben beim traditionellen Schlepperballett bis zu 3.000 PS starke Boote zu klassischer Musik elegante Pirouetten auf der Elbe vollführt. Zeitweise wurde die Choreographie von heftigem Regen begleitet. Die rund 30 Meter langen "Fairplay 54", "Bugsier 18", "Wulf 5" und "Mars" kamen zwar durchaus ins Schaukeln, bewegten sich aber sicher übers Wasser.

Motto: "Leinen los, wir feiern wieder"

Bis Sonntagabend noch soll auf der rund vier Kilometer langen Flaniermeile an der Elbe zwischen Fischauktionshalle und Elbphilharmonie gefeiert werden. Das Motto des Hafengeburtstags lautet in diesem Jahr "Leinen los, wir feiern wieder".

Kritik von Naturschützern am Hafengeburtstag

Der Naturschutzbund (NABU) forderte unterdessen, das Volksfest abzusagen. In Krisenzeiten sei es unverantwortlich, eine Großveranstaltung wie den Hafengeburtstag zu veranstalten, teilte der NABU Hamburg mit. Mithilfe eines Protestbriefs an die Chefs großer Reedereien will der NABU nach eigenen Angaben diese dazu auffordern, die Nutzung von Schweröl sofort zu beenden.

Gäste können auch an Bord der Schiffe gehen

Auf dem Wasser ist indes von der Schiffsausrüster-Barkasse "Agnes", über den Kreuzfahrtriesen "AIDAprima", den Seenotrettungskreuzer "Hamburg" und der Viermast-Bark "Peking" bis hin zum Dampfschlepper "Woltmann" praktisch alles dabei. Besucherinnen und Besucher können die Schiffe oft auch direkt an Bord beim "Open Ship" näher besichtigen.

Feierliche Eröffnung

Am Freitag wurde der Hamburger Hafengeburtstag nach zwei Jahren Corona-Pause feierlich eröffnet. Insgesamt werden am Wochenende mehrere Hunderttausend Gäste erwartet. Und die können auch in diesem Jahr wieder viel erleben - für die rund vier Kilometer lange Flaniermeile an der Elbe gibt es ein umfangreiches Programm.

Anreise mit U- und S-Bahn empfohlen

Da zwischen Fischauktionshalle und Elbphilharmonie viele Straßen gesperrt sind, sollten Besucherinnen und Besucher mit U- und S-Bahn anreisen. Bei den Hafenfähren kann es durch die zeitweiligen Sperrungen der Elbe zu Verspätungen und Einschränkungen kommen. So fährt die Linie 62 am Wochenende nur zwischen Altona und Finkenwerder.

