Hamburger Flughafen stellt heute Konzept für Sommerreisewelle vor Stand: 30.06.2022 06:54 Uhr Lange Schlangen, verschwundene Koffer und ein drohender Warnstreik: Seit Wochen sorgt das Flughafenchaos bei Reisenden für Frust. Heute will Hamburgs Flughafenchef Michael Eggenschwiler die Vorbereitungen für den Sommer erläutern. Auch Vertreter der Bundespolizei und der Luftverkehrswirtschaft wollen sich äußern.

Mit dem Beginn der Sommerferien in Schleswig-Holstein, Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg erwartet der Flughafen der Hansestadt einen Ansturm von Fluggästen. Der Airport rechnet mit rund 300.000 Reisenden pro Woche und bis zu 56.000 pro Tag. Das dürfte die schwierige Lage noch verschärfen: Fehlende Mitarbeitende etwa bei der Gepäckabfertigung oder auch bei Sicherheitskontrollen haben zu teils chaotischen Zuständen geführt.

Koffer-Chaos am Flughafen

Wer am Mittwoch sein Gepäck beim Vorabend-Check-In aufgegeben hatte, musste bis zu zweieinhalb Stunden warten. Manche warten bereits zwei Wochen - und zwar auf ihr Gepäck, das bei einem Anschlussflug auf der Strecke geblieben ist. Auch hier fehle das Personal, um es - wie sonst üblich - an der Haustür zuzustellen. Fluggäste müssen daher immer wieder zum Airport kommen und dürfen dann zwischen wohl inzwischen Tausenden Koffern den ihren suchen. Dort wo diese gelagert würden, stinke es mittlerweile, berichten Reisende, weil wohl auch Lebensmittel in so mancher Tasche vergammeln.

Lange Schlangen vor den Sicherheitskontrollen

Für Freitag, dem letzten Schultag in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern, hat jetzt die Gewerkschaft ver.di auch noch das technische Personal zum Warnstreik aufgerufen. Auch die Schlange vor der Sicherheitskontrolle, die schon jetzt oft bis zurück in die Terminals reicht, dürfte noch länger werden. Aus Polizeikreisen heißt es, man rechne mit bis zu drei Stunden Wartezeit.

Bundesregierung will gegen Flugchaos vorgehen

Unterdessen will die Bundesregierung angesichts der akuten Personalengpässe an Flughäfen den kurzfristigen Einsatz ausländischer Beschäftigter möglich machen. Dazu sollen etwa das Arbeits- und Aufenthaltsrecht gelockert werden.

