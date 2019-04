Stand: 17.04.2019 09:24 Uhr

Hamburger Airport: Doch kein Warnstreik über Ostern

Wer über Ostern in den Urlaub fliegen will, kann aufatmen: Laut Hamburger Flughafen ist der erwartete Warnstreik des Bodenpersonals abgewendet. Die Einigung bei den Tarifverhandlungen mit HAM Ground Handling und der Gewerkschaft ver.di sei bei Verhandlungen in der Nacht zu Mittwoch erzielt worden. Details sollen im Laufe des Tages bekanntgegeben werden.

Ver.di: "Ein Erfolg, den wir annehmen können"

Ver.di-Landeschefin Sieglinde Frieß bestätigte die Einigung. "Das ist jetzt ein Erfolg, den wir annehmen können." Man sei "nicht von allem begeistert", aber zufrieden. Das Thema Warnstreiks sei damit erst einmal vom Tisch. "Wir sehen derzeit keine Notwendigkeit", sagte Frieß. Im Laufe des Tages sind aber weitere interne Gespräche geplant.

Zwei Warnstreiks Anfang des Jahres

Der Arbeitskampf um den Tarifvertrag für die knapp 1.000 Beschäftigten bei Gepäck-, Abfertigungs- und Vorfelddiensten war seit Monaten mit großer Härte ausgetragen worden. Bei Warnstreiks Anfang Februar und Mitte März waren bereits Hunderte Flüge ausgefallen - mit mehreren Zehntausend betroffenen Passagieren. Danach schien zunächst eine Lösung in Sicht. Mit der deutlich kleineren Gewerkschaft Komba gab es Mitte März sogar einen Abschluss.

Doch bei der Gewerkschaft ver.di lehnten die Mitglieder den Kompromiss mit einer Dreiviertelmehrheit ab. Ihre Kritik: Der städtische Mindestlohn von zwölf Euro werde erst im April 2020 erreicht. Langjährig Beschäftigte würden nicht besser gestellt als Neueinsteiger. Und es gebe auch nach Jahren keine Aufstiegschancen. Der Hamburger Flughafen sah aber keinen Spielraum für Nachverhandlungen bei seinen Bodendienst-Töchtern.

