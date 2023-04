Hamburger Feuerwehr: Großbrand in Rothenburgsort unter Kontrolle Stand: 09.04.2023 15:03 Uhr Die Hamburger Feuerwehr ist am frühen Sonntagmorgen zu einem Großbrand in der Billstraße im Stadtteil Rothenburgsort ausgerückt. Mehrere Lagerhallen standen in Flammen, die Rauchwolke war kilometerweit zu sehen.

Nach Angaben der Feuerwehr brach der Brand um 4.30 Uhr auf einem Autohof aus. Über der Brandstätte stand eine riesige Rauchsäule, Rauchwolken zogen stadteinwärts Richtung Innenstadt und Alster. Wegen der starken Rauchentwicklung trugen die Einsatzkräfte Atemschutzmasken. Es kam auch immer wieder zu Detonationen. Am Nachmittag sagte ein Sprecher der Feuerwehr NDR 90,3: "Das Feuer ist unter Kontrolle." Er habe die Hoffnung, dass das Feuer im Laufe des Nachmittags komplett gelöscht werden könne. Die Rauchentwicklung lasse spürbar nach und damit auch die Geruchsbelästigung für die Anwohnerinnen und Anwohner.

Mehr als 200 Einsatzkräfte

Sechs Löschzüge der Berufsfeuerwehr, mehrere Freiwillige Feuerwehren, das Technisches Hilfswerk und die Polizei sind zum Brandort ausgerückt - insgesamt mehr als 200 Einsatzkräfte. Bei den Löscharbeiten werden auch Drehleitern eingesetzt. Wie es zu dem Großbrand kommen konnte, ist noch unklar. Verletzt wurde nach ersten Erkenntnissen niemand.

Amtliche Warnmeldung aktualisiert

In einer amtlichen Warnmeldung am Sonntagmorgen wurde der Brand und die Rauchentwicklung als "Extreme Gefahr" eingestuft. Die Bevölkerung könne "durch Rauchgase und chemische Bestandteile in der Atemluft" beeinträchtigt werden. Anwohnerinnen und Anwohner wurden in einem weitläufigen Gebiet im Hamburger Nord-Osten dazu aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten und sich vor dem Rauch zu schützen. Auch Klimaanlagen oder Lüftungen sollen ausgestellt werden. Am Mittag wurde die amtliche Warnmeldung aktualisiert und nur noch als "Gefahreninformation" eingestuft. Den Angaben zufolge werden derzeit keine erhöhten Messwerte festgestellt, trotzdem werde die Warnung aufrechterhalten.

Die Innenbehörde verschickte die Warnmeldungen über die Warn-Apps KATWARN und NINA. Auch das Warn-System Cell Broadcast löste aus. Die Feuerwehr misst die Schadstoffbelastung überall in Hamburg.

Feuer hat Auswirkungen auf Bahn-Verkehr

Die Deutsche Bahn gab am Vormittag bekannt, dass aufgrund des Feuers die Gleise zwischen Hamburg und Büchen gesperrt werden müssen. Laut Bahn werden IC-, EC-, und ICE-Züge zwischen Hamburg und Berlin umgeleitet und verspäten sich um etwa 90 Minuten. Die Halte in Hamburg-Bergedorf, Büchen, Ludwigslust und Wittenberge entfallen. Die IC- und ICE-Züge zwischen Hamburg und Rostock fallen aus.

Auch der Nahverkehr ist durch den Feuerwehreinsatz eingeschränkt. Die S-Bahn Hamburg sperrte die Strecke zwischen Berliner Tor und Billwerder-Moorfleet wegen des Feuerwehreinsatzes in beide Richtungen. Ein Ersatzverkehr ist den Angaben zufolge eingerichtet.

Polizei zunächst wegen kleinerem Feuer alarmiert

In den frühen Morgenstunden war die Polizei wegen eines kleineren Feuers alarmiert worden. Weil es aber zunächst offenbar Probleme mit der Wasserversorgung gab, konnte sich der Brand ausbreiten. Später waren große Pumpen im Einsatz, um das Wasser für die Löscharbeiten aus mehreren Hundert Metern Entfernung herbeizuschaffen.

