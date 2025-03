Stand: 04.03.2025 07:00 Uhr Hamburg startet Impfkampagne zum Schutz vor HPV

Hamburg startet am Dienstag, dem Welt-HPV-Tag, eine neue Kampagne zur HPV-Impfung. Das Humane Papillomavirus (HPV) ist die Hauptursache für fast alle Fälle von Gebärmutterhalskrebs bei Frauen und kann auch andere Krebsarten wie Peniskrebs bei Männern auslösen. Laut der Krankenkasse Barmer haben in Hamburg mehr als 40 Prozent der 17-jährigen Mädchen keinen ausreichenden Impfschutz, bei den 13-jährigen Jungen sind es über 75 Prozent. Am Dienstagnachmittag bietet das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) Informationsveranstaltungen zu HPV und der Impfung an.

