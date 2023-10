Stand: 27.10.2023 10:38 Uhr Hamburg mit höchsten Lebenshaltungskosten in Norddeutschland

Die Menschen in Hamburg zahlen für ihre Lebenshaltung in Norddeutschland am meisten. Das ist das Ergebnis einer Studie des Instituts der deutschen Wirtschaft und des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- und Raumforschung. Grund dafür sind vor allem die Wohnkosten. Deutschlandweit ist München die teuerste Großstadt.

