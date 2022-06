"Hamburg mit 30": Videoformat vom NDR Stand: 30.06.2022 12:30 Uhr Hamburg ist jung. Hamburg ist vielfältig. Hamburg ist groß. Der NDR widmet einer ganz speziellen Gruppe ein neues Videoformat. Männer und Frauen in den 30ern reden über sich, über ihr Leben, ihre Träume und ihre Wünsche an ihre Heimat Hamburg.

Die berühmten "30er-Jahre": Bei den einen die Phase der Orientierung nach Studium und Ausbildung. Karriere und Status. Bei anderen die Rushhour des Lebens mit Doppelbelastung durch Job und Familie. Nestbau. Alltag. Oft beginnt man in dieser Zeit, auch sein Umfeld neu zu bewerten. Ist das der Ort, an dem ich leben will? Stadt oder Land? City oder Randbezirk? Was erwarte ich von meiner Heimatstadt? Und wie soll Hamburg in zehn Jahren aussehen, damit ich mich hier wohlfühle?

"Hamburg mit 30" ist ein neues Videoformat des NDR Landesfunkhauses Hamburg. In 30 Clips geben 30 Hamburgerinnen und Hamburger Einblick in ihr Leben, erzählen von ihren Wünschen, Träumen und Problemen bei ihrem Leben in unserer Stadt.