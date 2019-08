Stand: 16.08.2019 06:06 Uhr

Hamburg gegen immer größere Containerschiffe

Hamburg will den Trend zu immer größeren Containerschiffen stoppen. Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos) hat deshalb im Gespräch mit NDR 90,3 einen Vorstoß bei der EU angekündigt.

Milliarden-Investitionen für die Häfen

400 Meter lang, mehr als 50 Meter breit und Platz für mehr als 20.000 Boxen: Um die derzeit größten Containerschiffe abfertigen zu können, haben die Häfen weltweit in den vergangenen Jahren viele Milliarden Euro investiert. Benötigt werden tiefere Hafenzufahrten, größere Kräne und mehr Platz an Land, um die auf einmal angelieferten Container auch unterbringen zu können. Bei jeder neuen Schiffsgeneration müssen Häfen wie Hamburg investieren, um mithalten zu können. Die Kosten für die Infrastruktur trägt aber in der Regel der Steuerzahler. Werften in Asien planen jedoch bereits noch größere Frachter. Wirtschaftssenator Westhagemann: "Jetzt sollte es mit dem Wachstum vorbei sein, am liebsten würden wir es stoppen."

"Das wird nicht wirtschaftlicher"

Die EU soll seiner Meinung nach Druck auf die Reeder ausüben, damit diese auf noch größere Schiffe verzichten. Unterstützung kommt dabei vom europäischen Hafenverband - aber auch von zahlreichen Reedern, mit denen Westhagemann in den vergangenen Wochen gesprochen hat. "Das wird nicht wirtschaftlicher, auch für den Reeder nicht. Im Gegenteil: Die haben jetzt auch festgestellt, dass kleinere Containerschiffe viel wirtschaftlicher zu betreiben sind."

Kein Hamburger Alleingang

Einen Hamburger Alleingang, um noch größere Containerschiffe zu verbieten, schließt der Wirtschaftssenator allerdings aus. Das sei ein Problem, das nur auf europäischer Ebene gelöst werden könne.

